Трамп выражает презрение к Тейлор Свифт в своем посте.

Некоторое время назад Дональд Трамп пытался передать, что фанаты Тейлор Свифт поддерживают его. Однако, похоже, Трамп был глубоко обижен публичной поддержкой Свифт демократического кандидата в президенты Камалы Харрис, что побудило его выразить свое разочарование на платформе Truth Social большими буквами.

После того, как Тейлор Свифт объявила о поддержке Харрис в Instagram, республиканец Дональд Трамп выразил свой гнев на сайте социальных сетей большими буквами. "Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ!" - написал он на своем аккаунте Truth Social, который служит мегафоном для президентской кампании Дональда Трампа и был создан в качестве альтернативы Twitter.

Свифт выразила свою поддержку Харрис вскоре после их дебатов на прошлой неделе, где они впервые встретились. Она публично объявила о своем намерении проголосовать за Харрис и ее напарника, Тима Волза, на предстоящих выборах 5 ноября. С более чем 284 миллионами подписчиками на платформе, Свифт имеет значительное влияние на свою аудиторию.

Перед тем, как выразить свое разочарование по поводу Свифт, Трамп выразил свое недовольство "богатыми, создающими рабочие места людьми", которые поддерживают Харрис через сообщения большими буквами на Truth Social. В воскресенье утро (по местному времени) аккаунт повторил свои критические замечания, утверждая: "Провальный Нью-Йорк Таймс - настоящая угроза демократии".

Изначально Трамп отреагировал на поддержку Свифт с раздражением. "Она всегда поддерживает демократа", - сказал он. "И, возможно, заплатит за это на рынке", - добавил он. Перед публичной критикой Трамп также разместил на Truth Social сгенерированные искусственным интеллектом изображения, которые, как казалось, показывали поддержку Тейлор Свифт и ее фанатов, что, по словам Свифт, побудило ее сделать свое политическое заявление известным.

На момент публикации подлинность поста Свифт на аккаунте Truth Social еще не была подтверждена независимо.

Трамп продолжил свою критику Тейлор Свифт на своем аккаунте Truth Social, написав: "Я НЕ МОГУ ВЫНЕСТИ ТЕЙЛОР СВИФТ!" после ее публичной поддержки Камалы Харрис. Несмотря на первоначальные попытки представить фанатов Свифт как поддерживающих его, казалось, Дональд Трамп все еще был сильно потрясен ее поддержкой демократического кандидата в президенты.

Читайте также: