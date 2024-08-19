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ПолитикаНовостиПрезидентские выборы в США 2024 года

Трамп выражает недовольство немецкой энергетической стратегией, заявив, что она, к сожалению, не дала положительных результатов.

 and  Michael Bootcampf
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Трамп критикует немецкую стратегию энергетики - 'К сожалению, она не увенчалась успехом'
Трамп критикует немецкую стратегию энергетики - 'К сожалению, она не увенчалась успехом'

Трамп выражает недовольство немецкой энергетической стратегией, заявив, что она, к сожалению, не дала положительных результатов.

В мире американских демократов, Трамп и его напарник стали синонимами термина "необычный". Однако 78-летний Трамп восстает против этого ярлыка и призывает к тому, чтобы сделать Вашингтон, округ Колумбия, столицу США, более красивым. Он предостерегает от следования энергетической политике Германии, которая может стать ловушкой.

Если переизбрать, Трамп утверждает, что Вашингтон, округ Колумбия, превратится в "самую красивую столицу в мире". Он объявил об этом на мероприятии предвыборной кампании в Йорке, Пенсильвания, штат, известный своей избирательной значимостью. Во время выступления перед производителем оборудования республиканский кандидат также коснулся энергетической политики, упомянув Германию в качестве примера.

Отвечая на ярлык "необычный", Трамп повторил: "Я считаю, что мы абсолютно нормальные люди". Отвечая на себя и своего напарника Дж.Д. Вэнса, он опроверг это утверждение.

Тим Уолз, демократический кандидат в вице-президенты, ответственен за введение термина "необычный" в отношении Трампа. Этот ярлык постепенно получил признание среди видных демократов, что эквивалентно "необычному" или "странному" в немецком контексте. Комментарий Уолза вызвал ответ Трампа, который сказал: "Он странный". Трамп также усилил смех демократического кандидата в президенты Камалы Харрис.

Что касается столицы Вашингтона, округ Колумбия, Трамп описал его как "сильно запущенный, обремененный граффити". Он выразил желание "быстро исправить" его и сделать безопасным. В разгар своей славы Вашингтон, округ Колумбия, был знаменит как "столица убийств" из-за высокого уровня преступности. Несмотря на снижение в 1990-х годах, уровень убийств в последнее время резко вырос.

В отношении энергетической политики Трамп обвинил Харрис в развязывании "регуляторной войны" для закрытия электростанций в США. Он сослался на Германию, которая несколько лет назад пыталась сделать то же самое, и заявила, что это привело к серьезной потере политических лидеров. "Теперь они, вероятно, строят 50-60 электростанций", - сказал он, "и хотят построить еще больше, но отказались от всего в погоне за ветряной и солнечной энергией, только чтобы обнаружить, что это не сработало". Трамп намекнул, что Германия теперь возвращается к ископаемому топливу. "Я надеюсь, они выбирают чистое ископаемое топливо, чистый уголь", - заключил он. На самом деле, Германия стремится достичь климатической нейтральности к 2045 году, постепенно отказываясь от ископаемого топлива и наблюдая стабильный рост использования возобновляемой энергии.

В контексте своего возможного президентского срока в 2024 году Трамп обещает, что если переизбрать, он превратит Вашингтон, округ Колумбия, в "самую красивую столицу в мире". Во время своей кампании в Йорке, Пенсильвания, штат, известный своей избирательной значимостью, Трамп spoke about enhancing the city's appearance to counter its reputation of being "severely rundown with graffiti".

По мере приближения президентских выборов в США в 2024 году Трамп продолжает отстаивать свою позицию по энергетической политике, критикуя оппонентов, таких как Камала Харрис, за продвижение "регуляторной войны", которая может привести к закрытию электростанций. Он ссылается на прошлый опыт Германии как на предостережение, предполагая, что Германия, которая изначально преследовала ветряную и солнечную энергию, теперь возвращается к ископаемому топливу из-за их неэффективности.

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