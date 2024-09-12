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Трамп выражает намерение отменить налоги, связанные с дополнительным рабочим временем, обычно называемым оплатой сверхурочных.

В заявлении, сделанном в четверг, бывший президент Дональд Трамп выразил свои намерения продвигать законодательство, которое отменяет налоги на оплату сверхурочных часов, если он добьется переизбрания на должность.

 and  Max Becker
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Трамп выступает на Экономическом клубе Нью-Йорка 5 сентября в самом центре Нью-Йорка
Трамп выступает на Экономическом клубе Нью-Йорка 5 сентября в самом центре Нью-Йорка

Трамп выражает намерение отменить налоги, связанные с дополнительным рабочим временем, обычно называемым оплатой сверхурочных.

Сегодня я добавляю еще один бонус к нашим дополнительным налоговым льготам - мы отменяем налоги на сверхурочную работу. Так что подумайте об этом, - поделился Трамп во время митинга в Тусоне, Аризона.

Он продолжил: "Это значит больше стимулов для людей работать сверхурочно. Это выигрыш для корпораций, облегчает найм работников", - заявил Трамп на своем первом митинге после дебатов с вице-президентом Камалой Харрис.

Его речь была произнесена в Аризоне, штате, который является полем битвы, где подъем Харрис в списке сделала этот штат, который Байден выиграл с небольшим перевесом в 10 000 голосов, потенциальной победой демократов в этом году.

Ранее Трамп обещал упразднить налоги на комиссионные и предложил освободить налогами пожилых людей от налогов на доходы от социального обеспечения.

"Граждане, которые работают сверхурочно, являются одними из самых преданных работников нашей страны, и слишком долго никто в Вашингтоне не заботился о них", - заявил Трамп. "Это те люди - они действительно трудятся. Это полицейские, медицинские работники, фабричные рабочие, строительные рабочие, водители и операторы машин".

Трамп также подчеркнул важность поддержки этих трудолюбивых людей, указав, что "в политике важно признать значение этих усилий и предоставить соответствующие стимулы". Он также предположил, что эта налоговая льгота может потенциально "разжечь волну политической поддержки, демонстрируя приверженность правительства своим работникам".

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