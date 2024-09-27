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ПолитикаНовостиПредседатель Совета

Трамп встречается с Зеленским, подчеркивая важность сохранения гармоничных связей с Путиным

 and  Melissa Williams
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В башне Трампа состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и кандидатом в...
В башне Трампа состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом

Трамп встречается с Зеленским, подчеркивая важность сохранения гармоничных связей с Путиным

После серии переговоров Дональд Трамп и Владимир Зеленский наконец встретились. Позже украинский лидер признался, что их беседа была довольно плодотворной, но также была и момент озадаченности.

Во время своего длительного пребывания в Соединенных Штатах Зеленский также встретился с Трампом, известным республиканским кандидатом в президенты, который выступал против существенной финансовой помощи Киеву и мог кардинально изменить политику США в отношении Украины, если бы он был переизбран. Встреча в Trump Tower в Нью-Йорке стала кульминацией дней слухов о возможной отмене.

По окончании встречи Трамп высказал свое мнение о конфликте в Украине, назвав его "печальной ситуацией", которая никогда не должна была эскалировать. Он описал его как "сложную головоломку", но заверил: "мы разгадаем ее".

Трамп: Признает крепкие связи с Зеленским

В начале беседы Трамп похвалил свою связь с Зеленским, сказав: "У нас крепкая связь, и нет секрета в том, что у меня также крепкие отношения с президентом Путиным". Зеленский, казалось, немного удивился, но затем выразил надежду на еще более крепкие отношения между ними. Оба согласились с необходимостью прекращения войны. Позже тем же вечером Зеленский разместил сообщение в социальных сетях, выразив удовлетворение взглядами кандидата.

Трамп давно выступает против существенной финансовой помощи Украине и оказывал давление на украинское руководство, требуя достичь соглашения с Россией. В последние дни он критиковал Зеленского, называя его "возможно, самым богатым предпринимателем в мире". По словам Трампа, каждая поездка Зеленского в Соединенные Штаты обходилась в "60 миллиардов долларов".

Зеленский лоббирует американскую помощь в Америке

В то время как Трамп обвинял Зеленского в отказе от "компромисса" с Россией, критики интерпретировали это как косвенное согласие с Россией и обвиняли Трампа в сближении с президентом России Владимиром Путиным.

Во время своих недавних выступлений в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН и визита в Вашингтон Зеленский призывал к дальнейшей помощи Украине в ее продолжающейся войне с Россией. В своей речи на Генеральной ассамблее ООН он заявил о решимости своей страны не поддаваться внешнему давлению.

В разгар их беседы Зеленский признал в Трампе могущественного союзника, президента Совета во время его кампании в президенты. Вскоре после этого Зеленский выразил благодарность Трампу за понимание сложного конфликта в Украине, подчеркнув важность прекращения войны.

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