Трамп вновь выжил после покушения на него.

Около сорока дней до предстоящих президентских выборов в США, похоже, была предотвращена попытка убийства республиканского кандидата Дональда Трампа. Как сообщила служба безопасности в Флориде, охранники Трампа открыли огонь по вооруженному человеку, спрятавшемуся в кустах возле его поля для гольфа во Флориде. Подозреваемый затем скрылся, но был позже арестован. В кустах возле ограды поля для гольфа была найдена полуавтоматическая винтовка со Scope.

Шериф Рик Бредшоу заявил, что Трамп играл в гольф на поле в Вест-Палм-Бич возле своего поместья Мар-а-Лаго, когда агенты службы безопасности заметили ствол винтовки, торчащий из ближайшей ограды. После того, как агенты открыли огонь, подозреваемый сначала скрылся на черном автомобиле. С помощью свидетеля полиция впоследствии нашла и арестовала подозреваемого. ФБР расследует это происшествие, которое они называют "попыткой убийства" Трампа.

"Дональд Трамп остался невредим после инцидента с выстрелами", - заявил его пресс-секретарь Стивен Чунг. Сам республиканский кандидат в президенты заявил на сайте сбора средств: "Успокойтесь, я в безопасности и никто не пострадал. Слава Богу!"

Байден и Харрис выражают облегчение

В заявлении, выпущенном Белым домом, говорится, что президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис проинформировали об инциденте и они выразили "облегчение" от того, что Трамп не пострадал. "Насилие не имеет места в Америке", - сказал Харрис, соперник Трампа на предстоящих президентских выборах в ноябре, на онлайн-платформе X.

В кустах возле ограды поля для гольфа были найдены полуавтоматическая винтовка со Scope, два рюкзака и GoPro-видеокамера. Подозреваемый находился примерно на расстоянии 274-457 метров от Трампа, но, по словам шерифа Бредшоу, "с винтовкой и Scope, как у этого парня, это не значительное расстояние". Сначала было неясно, стрелял ли подозреваемый, прежде чем скрыться.

Шериф Уильям Снайдер из соседнего округа Мартин сказал CNN, что подозреваемый казался "удивительно спокойным" во время ареста: "Он почти не проявлял эмоций". Мотив предполагаемой попытки убийства оставался неизвестным.

Служба безопасности под пристальным вниманием

Два месяца назад Трамп получил травмы во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания, когда зритель был смертельно ранен, и двое других были серьезно ранены. Нападавший был убит снайпером службы безопасности. После июльского инцидента разразилась критика в адрес службы безопасности, ответственной за охрану действующих и бывших президентов США. На тот момент главный служба безопасности Кимберли Четтл ушла в отставку, и по крайней мере пять агентов были отправлены в отпуск.

Республиканский конгрессмен Элис Стьюарт-Стефанек похвалила власти за быструю реакцию в воскресенье, но задалась вопросом, как потенциальный нападавший, казалось, мог свободно приблизиться к кусту в пределах видимости кандидата в президенты США: "Мы должны подумать, как, казалось бы, убийца смог так близко подобраться к президенту Трампу", - объяснила Стьюарт-Стефанек. Она потребовала "подробный отчет о том, что произошло во Флориде сегодня".

Происшествие с предполагаемой попыткой убийства Дональда Трампа произошло на поле для гольфа в Вест-Палм-Бич, которое находится возле его поместья Мар-а-Лаго в США. После инцидента президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис США выразили облегчение от того, что Трамп не пострадал.

Читайте также: