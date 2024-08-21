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Трамп утверждает, что присутствие Харриса приведет к "разрушению и гибели"

 and  Wendy Allen
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Трамп утверждает, что присутствие Харриса приведет к "разрушению и гибели"

Дональд Трамп, претендент на пост президента от Республиканской партии, начинает свою реплику на ответ Демократической партии, фокусируясь на ключевых штатах, таких как Мичиган. На мероприятии в полицейском участке в Ховелле 78-летний Трамп затронул вопрос преступности. Он утверждает, что в крупных американских городах люди боятся выходить на улицу даже за хлебом из-за высоких показателей преступности. "Вы рискуете быть застреленными, ограбленными или изнасилованными", - заявил он. "У нас есть великолепные города, где люди так напуганы, что покидают городские районы нашей страны".

По традиции, Трамп винит демократов, в частности кандидата Камалу Харрис, в волне преступности. "Если Камала Харрис станет президентом, она приведет хаос, беспорядки, разрушение и смерть в США", - предупредил он. В противовес этому он обещает вернуть правопорядок, безопасность и спокойствие. Продолжая свою обычную линию, Трамп представляет иммигрантов в качестве основной причины преступной деятельности, подчеркивая их якобы связь с несуществующими глобальными тюрьмами и протестами в США.

Говоря о своей предвыборной кампании на выборах 5 ноября, Трамп выразил разочарование недавними обвинениями. "Я люблю эту страну... Я не должен был баллотироваться, но меня обвиняли больше раз, чем Аль Капоне", - сказал он, сравнивая себя с известным гангстером Аль Капоне (1899-1947). Однако Капоне был осужден шесть раз во время своего правления - больше, чем количество обвинений, которые Трамп упомянул.

Трамп выступает против "политической клеветы"

CNN сообщает о публичных записях, согласно которым Капоне был осужден шесть раз. Сам Трамп столкнулся с четырьмя уголовными обвинениями за последние полтора года: в Джорджии и Вашингтоне за попытки повлиять на результаты выборов 2020 года, во Флориде за перемещение секретных правительственных документов и в Нью-Йорке за сокрытие оплаты конфиденциальных отчетов. В мае он был признан виновным в последнем случае.

Несмотря на то, что он является осужденным преступником, Трамп отрицает все обвинения и называет все расследования попыткой опорочить его кампанию. Трамп прокомментировал: "Если бы мои родители смотрели на меня с небес, они бы подумали: 'Что случилось с таким хорошим человеком?'"

Конвенция Демократической партии началась в Чикаго в понедельник с Харрис в центре внимания - главного соперника Трампа. В ответ Трамп и его напарник по списку Дж.Д. Вэнс представляют альтернативную программу, посещая ключевые штаты, где результат выборов все еще неясен. Ключевые штаты являются решающими - там баланс между республиканцами и демократами все еще неопределен. Планируются дополнительные мероприятия в Северной Каролине, Аризоне, Джорджии и Неваде, среди других штатов.

В своей критике Демократической партии и кандидата Камалы Харрис Трамп заявляет, что если Харрис станет президентом, она приведет страну к хаосу и высоким показателям преступности. Во время своей кампании Трамп часто винит демократов и иммигрантов в росте преступности в крупных американских городах.

В свете многочисленных уголовных обвинений против него Трамп продолжает отрицать свою вину и обвиняет своих оппонентов в запуске политической клеветы против него. Это мнение вызывает сомнения некоторых людей в том, что его репутация намеренно подрывается.

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