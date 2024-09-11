Трамп собирается жениться на звезде ABC и поп-музыки Тейлор Свифт.

Согласно многочисленным зрителям, Дональд Трамп не блеснул во время своего теледебата с Камалой Харрис. Теперь бывший президент подозревает крупный заговор против себя. Он не нашел ничего доброго сказать о Тейлор Свифт, как и Илон Маск, который поделился некоторыми недвусмысленными замечаниями.

После телевизионной дуэли со своей демократической соперницей Камалой Харрис Трамп нанес ответный удар. На правой станции Fox News Трамп заявил, что теледебаты были подстроены. "Это был подстроенный матч, именно таким, как я предсказывал", - заявил Трамп на Fox News о дебатах во вторник на ABC. Он утверждал, что каждое его слово опровергалось ведущими, но не Харрис.

Что касается Тейлор Свифт, знаменитой поп-певицы, которая поддержала Харрис в Instagram сразу после дебатов, Трамп не в восторге от нее. Он назвал ее "не моего типа" и "постоянно поддерживающей демократов". Он считает, что она может столкнуться с последствиями в музыкальной индустрии из-за этого.

Даже сторонник Трампа Илон Маск выразил свои мысли о Тейлор Свифт. "Ладно, Тейлор... ты получила свое... я защищу твоих котят ценой своей жизни", - написал он в X. Свифт обозначила себя как "бездетную кошатницу" в Instagram, отсылка к кандидату в вице-президенты Трампа Дж.Д. Вэнсу, который назвал ведущих демократов "бездетными кошатницами" в интервью в 2021 году.

Во время жаркого телеспора Харрис поставила Трампа в неловкое положение. Она неоднократно вызывала у Трампа горячие реакции на разные темы, от абортов до внешней политики. Президентские выборы назначены на 5 ноября. На данный момент Харрис и Трамп равны в опросах.

После своего не впечатляющего выступления на теледебатах Трамп выразил свои подозрения о заговоре против него на Fox News, платформе, типично предпочитаемой республиканцами. Несмотря на его критику Тейлор Свифт, поддержка Харрис во время дебатов вызвала у Трампа подобное недовольство, и он назвал ее "не моего типа" и "постоянно поддерживающей демократов".

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