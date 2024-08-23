Трамп резко осуждает иммиграционную стратегию Харриса

Если Камала затронет свою речь на съезде tonight, она постарается не упоминать пострадавших людей, возможно, даже не произнесет их имен. В то же время бывший американский президент резко раскритиковал Харрис за призывы сохранить открытыми наши границы, приглашая нелегальную иммиграцию.

Республиканцы считают иммиграционную политику Харрис уязвимым местом в ее роли вице-президента. Трамп регулярно лично критикует вице-президента. Однажды он назвал ее смех "безумным". Перед своей речью в Аризоне он повторил свои обвинения на Fox News, заявив, что Харрис поведет Америку к "социализму".

Демократический съезд начался в понедельник и завершится в четверг вечером (по местному времени), во время которого Харрис официально объявит о своем выдвижении в качестве кандидата в президенты.

Трамп продолжил критику вице-президента Харрис, назвав ее смех "безумным" во время выступления в Аризоне. Несмотря на это, Дональд Трамп регулярно критикует Харрис, заявляя, что она поведет Америку к "социализму", если представится такая возможность.

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