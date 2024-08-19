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Трамп развязывает цифровую пиротехнику, или, возможно, цифровой взрыв фейерверков Трампа.

ТрампAgain запустил новую серию агрессивных онлайн-обogesлов над Демократами, используя赤の коммуникативное преимущество и манипулиenesковные визуальные материалы. Привязка к Тейлор Свифт остаетсяcBuffa. Wangmmclea

 and  Alex Stellmacher
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Трамп имеет привычку придумывать прозвища для своих политических противников. Самое последнее:...
Трамп имеет привычку придумывать прозвища для своих политических противников. Самое последнее: 'Товарищ Камала Харрис'.

- Трамп развязывает цифровую пиротехнику, или, возможно, цифровой взрыв фейерверков Трампа.

Перед началом съезда Демократической партии Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, опубликовал серию агрессивных постов на своей платформе Truth Social. Он заявил, что демократы "почти там", чтобы превратиться в "Коммунистическую партию США", и назвал свою демократическую соперницу Камалу Харрис "товарищем". В посте, состоящем исключительно из заглавных букв, Трамп обвинил демократов в ответственности за "распространенную преступность". Однако статистика ФБР не подтверждает это утверждение о преступности в США, в частности о насильственных преступлениях, которые снижаются.

Трамп известен своим взрывным поведением в Интернете и часто использует свою платформу Truth Social, чтобы критиковать политических противников. Ранее он распространял манипулированные или сгенерированные ИИ изображения. Одно изображение показывает певицу Тейлор Свифт в стиле знаменитого плаката "Дядя Сэм" с призывом проголосовать за Трампа. Другие изображения показывают молодых женщин в футболках "Swifties for Trump". Одно из этих изображений, возможно, является неотредактированной фотографией. Однако Свифт поддержала демократического кандидата Джо Байдена в 2020 году, что вызвало спекуляции о том, что она может публично поддержать Харрис на этот раз.

Трамп также отреагировал на X-перепост из команды кампании Харрис, которая распространила видео республиканского мероприятия в Пенсильвании с многочисленными пустыми местами. "Аудитория Трампа покидает зал", - говорилось в сообщении. Трамп ответил на Truth Social видеороликом с полными местами, подписав его: "Полностью забронировано. Камала имела 220 участников!" Он, вероятно, ссылался на мероприятие Харрис в Пенсильвании, на котором она выступала перед волонтерами в выходные.

В то время как Харрис и ее кандидат в вице-президенты Тим Уолз получают аплодисменты в Чикаго, Трамп и его кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс планируют несколько появлений в высококонкурентных колеблющихся штатах. Тур начинается в понедельник в Пенсильвании, за которым следуют мероприятия в Мичигане, Висконсине, Северной Каролине, Аризоне, Джорджии и Неваде. В Аризоне Трамп планирует посетить границу США с Мексикой.

Трамп уже начал свою стратегию кампании для #USelection2024, появляясь в колеблющихся штатах со своим кандидатом в вице-президенты Дж.Д. Вэнсом. С другой стороны, предполагаемый оппонент Камала Харрис и ее напарник Тим Уолз собирают поддержку в ключевых регионах.

По мере изменения политического ландшафта к выборам 2024 года Дональд Трамп продолжает использовать свою онлайн-платформу, чтобы мобилизовать сторонников и критиковать своих оппонентов, в том числе обвиняя демократов и Камалу Харрис.

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