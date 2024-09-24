Трамп распространяет два сфабрикованных рассказа об Опре Уинфри, один из которых он постоянно распространяет уже десять лет.

Утверждения Трампа о Уинфри незначительны. Однако они представляют собой очередной случай, когда республиканский кандидат в президенты плетет захватывающие, но ложные истории, стремясь занять высший пост в стране.

Конец телепередачи Уинфри

Уинфри поддержала соперницу Трампа на президентских выборах, вице-президента Камалу Харрис, на Демократическом национальном съезде в августе. В четверг Уинфри провела виртуальный онлайн-митинг в поддержку Харрис в Мичигане.

В позднем ночном сообщении в социальных сетях в субботу Трамп написал: "Несколько лет назад Опра Уинфри просила меня появиться в ее последнем шоу на сетевом телевидении. Последняя неделя ее шоу была большим событием, и для моей семьи было честью участвовать в этом." Затем он раскритиковал Харрис, заявив, что когда он смотрел мероприятие Уинфри с ней, "я не мог не думать, что это не настоящая Опра".

Факт-проверка: Заявление Трампа неверно. Он не появлялся в финальном эпизоде "Шоу Опры Уинфри" в 2011 году и даже не был там в его последнюю неделю. Вместо этого Трамп и его семья появились на шоу за три с половиной месяца до его завершения.

Шоу Уинфри закончилось 25 мая 2011 года. Трамп и его семья появились в эпизоде, показанном 7 февраля 2011 года.

Пытаясь преувеличить свою прошлую значимость для Уинфри, которая поддерживала демократических соперников Трампа на трех последних президентских выборах, Трамп неоднократно ложно заявлял во время своего президентства, что был на ее популярном шоу в его последнюю неделю. CNN опровергла это утверждение в октябре 2020 года, отметив, что Трамп делал это по крайней мере с 2013 года.

Последняя неделя шоу проходила в звездном аренном трибьюте Уинфри, в котором приняли участие известные знаменитости, такие как Майкл Джордан, Уилл Смит, Арета Франклин, Стиви Уандер, Том Круз, Том Хэнкс и Бейонсе, но не Трамп. Последний эпизод был посвящен Уинфри одной.

Комментарий Уинфри о McDonald's

Трамп неоднократно намекал, что Харрис лжет о том, что работала в McDonald's (кампания Харрис подтверждает, что она работала в ресторане в Калифорнии в течение лета, когда училась в колледже в 1980-х годах).

На субботнем митинге в Северной Каролине Трамп сказал: "И не спрашивала ли Опра ее о времени в McDonald's? И она как-то уклонилась от этого. 'Пусть я не буду говорить об этом'. Опра сказала: 'Вы работали в McDonald's, это замечательно'. Опра никогда не слышала конца этого; она никогда не работала там сама. Так что Камала просто спряталась под столом, как и на каждый другой ответ, который она давала."

Факт-проверка: Утверждение Трампа о том, что Харрис уклонялась от вопроса Уинфри о работе в McDonald's, неверно. На самом деле, Уинфри никогда не спрашивала Харрис об этом. Вместо этого Уинфри кратко упомянула работу в McDonald's во введении Харрис перед тем, как вице-президент вышел на сцену для их беседы.

Это было единственное замечание Уинфри о McDonald's на мероприятии: "В какой другой стране на этой планете могла бы сложиться ее история? От ребенка иммигрантов до старшей сестры до работницы McDonald's – есть надежда для всех вас – окружного прокурора, жены и ‘Мамолы’ до сенатора до вице-президента. Пожалуйста, поприветствуйте Камалу Харрис."

Харрис вышла под аплодисменты, обняла Уинфри, и они начали свою беседу, сосредоточенную на других темах, а не на McDonald's.

Несмотря на утверждение Трампа, Опра Уинфри никогда не спрашивала Камалу Харрис о ее опыте работы в McDonald's во время их беседы на митинге кампании. (политика)

Влияние Трампа на карьеру или политическую деятельность Уинфри было преувеличено, как показывают его ложные утверждения о том, что он появился на ее шоу в его последнюю неделю. (политика)

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