Трамп пытается отложить процесс вынесения приговора

В недавнем прошлом присяжные признали Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения на процессе по делу о "заткании рта". Команда юристов Трампа сейчас пытается перенести дело в федеральный суд, чтобы отсрочить оглашение приговора. Если что-то пойдет не так, бывший главнокомандующий может столкнуться с длительным тюремным сроком.

За две недели до запланированного оглашения приговора адвокаты Трампа вновь оспорили компетенцию суда Нью-Йорка. Они подали ходатайство о переносе дела в федеральный суд, как указано в их судебных документах. Кроме того, они просили федеральный суд предотвратить судью Нью-Йорка Хуана Мерчана от оглашения приговора 18 сентября. Эта дата приходится на семь недель до предстоящих президентских выборов, на которых Трамп снова претендует на номинацию от республиканской партии.

На данный момент команда юристов Трампа неоднократно терпела неудачи со своими постоянными апелляциями и правовыми стратегиями, пытаясь заставить судью самоустраниться и тем самым отсрочить или сорвать процесс. Ранее они уже просили перевести дело в федеральный суд.

В своих ходатайствах адвокаты Трампа ссылаются на недавнее решение Верховного суда о президентской неприкосновенности. В этом решении было установлено, что президенты США имеют широкую защиту от уголовного преследования за официальные действия во время пребывания в должности. В результате оглашение приговора по делу в Нью-Йорке было недавно перенесено на 18 сентября.

Вероятность тюремного срока для Трампа

Большая часть спорных действий, лежащих в основе дела, произошла до президентства Трампа, с 2017 по 2021 год. Платежи "заткнуть рот" взрослой киноактрисе Сторми Дэньелс, сделанные во время кампании 2016 года, нельзя считать официальными действиями президента.

В мае присяжные Нью-Йорка вынесли обвинительный вердикт по всем 34 пунктам обвинения против Трампа. Это был беспрецедентный шаг в истории США, когда бывший президент впервые предстал перед судом по уголовным обвинениям. В возрасте 78 лет Трамп может получить потенциальный многолетний тюремный срок. Однако также возможен условный срок. Трамп заявил о своих планах обжаловать приговор.

В свете виновного приговора Трампа по делу о "заткании рта" и возможного многолетнего тюремного срока его юристы активно добиваются переноса дела в федеральный суд к выборам президента США 2024 года. Как указано в их судебных документах, они утверждают, что конституционные права Трампа на справедливое разбирательство и равную защиту закона могут быть нарушены, если приговор не будет отсрочен или перенесен.

Несмотря на эти правовые маневры, предстоящие президентские выборы США 2024 года снова видят Трампа в качестве кандидата от республиканской партии, добавляя новый слой сложности в его текущую правовую ситуацию.

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