Трамп произнес уничижительные слова о Харрис, назвав ее "интеллектуально отсталой"

В крохотном муниципалитете, расположенном в штате Висконсин, претендент на пост президента от Республиканцев разразился тирадой: Во время своей речи Трамп атаковал своего демократического оппонента, переплетая оскорбления с антииммигрантскими настроениями. Харрис сохраняет невозмутимое спокойствие в ответ.

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп обрушился с жесткой критикой на свою демократическую соперницу Камалу Харрис, назвав ее "умственно отсталой". "Джо Байден умственно отсталый. Камала родилась такой", - заявил он своим сторонникам на окраине Праirie du Chien в Висконсине. "Она родилась такой. И если подумать, только умственно отсталый человек мог допустить такую ситуацию в нашей стране", - сказал он, имея в виду спорную тему иммиграции, доминирующую в кампании.

Маленькие города, подобные Праirie du Chien, по словам Трампа, полны страха перед мигрантами. "Они насилуют, грабят, воруют, поджигают и убивают людей Соединенных Штатов Америки". Относительно нелегальных иммигрантов, которых он назвал "зверьми", Трамп заявил, что они отнимают работу у меньшинств и профсоюзных рабочих. Он добавил: "Они нападут на вас даже на вашей собственной кухне".

Утверждения Трампа, насыщенные расизмом и не подкрепленные фактами, казалось, были ответом на визит Харрис на мексиканскую границу накануне, который явно разозлил его. Во время своего визита в Аризону Харрис заняла твердую позицию по вопросу иммиграционной политики, пообещав ужесточить регулирование. США, сказала она, "обязаны устанавливать правила на нашей границе и соблюдать их". Она назвала это "очень серьезным".

Трамп в пользу подавления СМИ

Вопрос иммиграционной политики часто воспринимается как уязвимое место в записях Харрис как вице-президента Байдена. Большинство поддерживают Трампа по этому важному для избирателей вопросу на предстоящих выборах в ноябре. Визит Харрис на границу США и Мексики, таким образом, был возможностью изменить мнение по этому ключевому вопросу кампании.

В Висконсине Трамп ворчал, что даже консервативный Fox News канал освещал национально транслируемое мероприятие Харрис. "Их не должны допускать к освещению этого", - сказал Трамп. Ультраправый популист также обвинил саму вице-президентшу, назвав ее "лгуньей".

Тот же старый трюк

Между тем, Харрис занималась благотворительностью в Сан-Франциско, Калифорния, в субботу. Там она заявила: "Трамп использует тот же старый трюк, который мы слышим уже годы". "Эти выборы - о двух резко отличающихся видениях для нашей страны, и мы видим это разделение на избирательной кампании", - сказала она.

Несмотря на то, что Харрис ставит республиканского соперника в оборону во время кампании, опросы показывают, что гонка на президентских выборах 5 ноября будет очень напряженной. В конечном итоге, результаты в нескольких ключевых штатах, таких как Висконсин, Пенсильвания и Мичиган, могут определить победителя выборов. Висконсин входит в группу из семи штатов США, где гонка особенно напряженная.

Трамп, раздраженный освещением в СМИ визита Камалы Харрис на мексиканскую границу, заявил: "Я не собираюсь позволять им освещать это так", имея в виду Fox News.

Несмотря на усиленные атаки и обвинения Трампа, Харрис ответила: "Я не собираюсь участвовать в его риторике".

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