Трамп продолжает свои политические усилия, выступая с индивидуальной критикой Харриса.

78-летний республиканский кандидат дополнительно раскритиковал изображение Харрис на обложке американского журнала "Тайм", хвастаясь, что он "превосходит ее в плане внешности".

Согласно новостным записям, советники Трампа недавно посоветовали ему сосредоточиться на политические вопросы, такие как иммиграция и инфляция, во время публичных мероприятий, и воздержаться от личных атак на Харрис. Их основная обеспокоенность заключается в том, что эти атаки могут не найти отклика у нерешительных избирателей, группу, которую Трамп должен выиграть на выборах 5 ноября.

Некоторые республиканцы публично выразили обеспокоенность тем, что Трамп может оттолкнуть нерешительных избирателей. В интервью Fox News бывший соперник Трампа на пост президента Никки Хейли призвала свою партию совершить "критический сдвиг" в своей стратегии кампании и прекратить "жалоб" на Харрис.

Однако Трамп остался непреклонным в своем праве на личные нападки на Харрис. "У меня нет никакого уважения к ней. У меня нет никакого уважения к ее интеллекту, и я считаю, что она будет ужасным президентом", - заявил он на пресс-конференции в четверг.

Американский президент Джо Байден объявил в июле, что не будет баллотироваться на переизбрание, и предложил свою вице-президента в качестве нового кандидата. После того, как Харрис была избрана президентским кандидатом путем электронного голосования в начале августа, 59-летней женщине официально будет предоставлена номинация на съезде Демократической партии в Чикаго на следующей неделе.

78-летний Трамп оказался под давлением из-за растущего энтузиазма в отношении кандидатуры Харрис среди некоторых избирателей. В нескольких опросах она теперь опережает его.

Несмотря на советы своих советников воздержаться от личных атак на Харрис, Трамп продолжал критиковать ее интеллект и потенциальные способности в качестве президента. Однако внимание должно быть сосредоточено на решении политические вопросы, такие как иммиграция и инфляция, так как они, возможно, найдут больший отклик у нерешительных избирателей.

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