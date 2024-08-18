Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиНападения

Трамп продолжает свои политические усилия, выступая с индивидуальной критикой Харриса.

Дональд Трамп, претендент на президентство США, продолжал свою кампанию, нанося личные удары по своей конкурентке, Камале Харрис. На собрании в Пенсильвании в субботу бывший президент обвинил Харрис в том, что она вызывала 'катастрофический' рост цен в стране. Трамп затем подражал смеху Харрис...

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

Трамп продолжает свои политические усилия, выступая с индивидуальной критикой Харриса.

78-летний республиканский кандидат дополнительно раскритиковал изображение Харрис на обложке американского журнала "Тайм", хвастаясь, что он "превосходит ее в плане внешности".

Согласно новостным записям, советники Трампа недавно посоветовали ему сосредоточиться на политические вопросы, такие как иммиграция и инфляция, во время публичных мероприятий, и воздержаться от личных атак на Харрис. Их основная обеспокоенность заключается в том, что эти атаки могут не найти отклика у нерешительных избирателей, группу, которую Трамп должен выиграть на выборах 5 ноября.

Некоторые республиканцы публично выразили обеспокоенность тем, что Трамп может оттолкнуть нерешительных избирателей. В интервью Fox News бывший соперник Трампа на пост президента Никки Хейли призвала свою партию совершить "критический сдвиг" в своей стратегии кампании и прекратить "жалоб" на Харрис.

Однако Трамп остался непреклонным в своем праве на личные нападки на Харрис. "У меня нет никакого уважения к ней. У меня нет никакого уважения к ее интеллекту, и я считаю, что она будет ужасным президентом", - заявил он на пресс-конференции в четверг.

Американский президент Джо Байден объявил в июле, что не будет баллотироваться на переизбрание, и предложил свою вице-президента в качестве нового кандидата. После того, как Харрис была избрана президентским кандидатом путем электронного голосования в начале августа, 59-летней женщине официально будет предоставлена номинация на съезде Демократической партии в Чикаго на следующей неделе.

78-летний Трамп оказался под давлением из-за растущего энтузиазма в отношении кандидатуры Харрис среди некоторых избирателей. В нескольких опросах она теперь опережает его.

Несмотря на советы своих советников воздержаться от личных атак на Харрис, Трамп продолжал критиковать ее интеллект и потенциальные способности в качестве президента. Однако внимание должно быть сосредоточено на решении политические вопросы, такие как иммиграция и инфляция, так как они, возможно, найдут больший отклик у нерешительных избирателей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Университет Фрайберга занимает первое место по выдаче патентов на территории Германии
Главные темы

Университеты на востоке проявляют выдающийся талант к инновациям.

Университеты на востоке проявляют выдающийся талант к инновациям. В Германии на каждые 1000 студентов выдается примерно два патента на изобретение. Однако системы высшего образования в Саксонии и Тюрингии демонстрируют явно более высокие достижения. Это может быть связано с проинновационной культурой во многих университетах этих регионов. Недавний отчет Института немецкой экономики

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Ненадежный сигнал? Канцлер использует мобильное устройство в залах парламента
Главные темы

Недостаточный мобильный сигнал в движении <unk> Покрытие 5G имеет расхождения

Недостаточный мобильный сигнал в движении <unk> Покрытие 5G имеет расхождения "Согласно заявлениям телеком-компаний о покрытии 5G в немецких домах, качество сервиса, похоже, значительно улучшилось", - поделился с прессой эксперт по телекому от Verivox Йорг Шамберг. "Люди, использующие мобильные телефоны, перемещаются и не находятся в одном

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Мероприятие 'Ночь летучих мышей' полностью посвящено летучим мышам.
Главные темы

Остерегайтесь летучих мышей: с осени больше не будет исследований пещер.

Суббота вновь становится 'Летом летучих мышей': активисты борются за сохранение летучих мышей в Германии. Каждый может внести свой вклад в сохранение этих реликтовых существ, например, во время秋них прогулок.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
За прошедшее десятилетие исследования указывают на поступательное снижение потребления сахара среди...
Главные темы

Исследование показало чрезмерное потребление сахара среди молодежи

Исследования Университета Бонна показывают, что потребность в корректировке пищевых привычек молодых людей по-прежнему существует, несмотря на достигнутый прогресс.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене
Федеральные земли Германии

Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене

Раздаются выстрелы из движущейся автоколонны в Бремене. Авторитеты изъяли огнестрельное оружие и выдвинули несколько обвинений.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно