Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиОбвинение

Трамп признал себя невиновным в связи с предполагаемыми обвинениями в мошенничестве

Трамп якобы отвергает обвинения в фальсификации выборов в новом деле, согласно судебному документу, поданному во вторник в окружном суде Вашингтона. Этот документ также указывает на решение Трампа не присутствовать на слушании. Его юридическая команда получила указание подать ходатайство о...

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут

Трамп признал себя невиновным в связи с предполагаемыми обвинениями в мошенничестве

Судья Таня Чуткан, управляя ситуацией, предоставила Трампу возможность избежать предстоящего судебного заседания, которое теперь назначено на четверг.

Специальный прокурор Джек Смит в конце августа представил обновленное обвинительное заключение против Трампа в деле о вмешательстве в выборы, сосредоточившись на попытках Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Новые обвинения специального прокурора Смита учитывают решение Верховного суда от июля о частичной неприкосновенности президентов от официальных действий, которое сохраняет силу даже после окончания срока полномочий.

В своем обвинении Смит подтверждает все предыдущие обвинения против Трампа: сговор с целью обмана США, препятствование официальному расследованию, сговор с целью препятствования официальному расследованию и сговор против права граждан голосовать. Два из этих обвинений предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Обвинения указывают на то, что Трамп пытался помешать признанию победы Байдена конгрессом США. Капитолий был взят штурмом supporters Трампа 6 января 2021 года во время этой процедуры сертификации. Ранее Трамп подстрекал своих supporters ложными утверждениями о манипулировании выборами.

Из-за сложности различения между официальными и личными действиями Трампа начало судебного процесса до выборов 5 ноября маловероятно. Это отсрочка является значительной победой для Трампа. Если он вернет себе Белый дом, он может приказать Министерству юстиции прекратить дело.

Трамп сталкивается с множеством продолжающихся судебных разбирательств. Решение об иммунитете также может повлиять на его дело в Джорджии, где он обвиняется в попытках фальсификации выборов. Для этого дела также не назначена дата судебного заседания.

В другом случае в конце мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа виновным в подделке бизнес-документов для сокрытия выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэньелс. Трамп стал первым бывшим президентом США, получившим уголовное осуждение.

Его приговор в этом деле еще не объявлен, и предварительная дата назначена на 18 сентября. Однако команда юристов Трампа подала ходатайство об отмене приговора в связи с решением об иммунитете.

Прокуратура, возглавляемая специальным прокурором Джеком Смитом, продолжает преследование Трампа в деле о вмешательстве в выборы, ссылаясь на его попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года. Во время судебного процесса прокуратура может аргументировать причастность Трампа к препятствованию признания победы Байдена конгрессом США.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

ФДП предотвратит распад коалиции.
Главные темы

ФДП предотвратит распад коалиции.

Председатель фракции ФДП Кристиан Дюрр выступал против распада коалиции «Светофор». Дюрр заявил изданиям Funke в среду, что сдаваться после трудной избирательной ночи и уклоняться от ответственности не вариант для ФДП. Интересно, что именно это и добивается АФД: вызвать нестабильность, создать...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В Антарктиде в настоящее время наблюдается вспышка птичьего гриппа.
Главные темы

В Антарктиде в настоящее время наблюдается вспышка птичьего гриппа.

Недавнее исследование обнаружило путь птичьего гриппа к полюсу в Антарктиде. Вирус использовал промежуточных хозяев и путешествовал вместе с животными. В настоящее время специалисты выражают озабоченность по поводу значительных колоний пингвинов.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Отмена великолепного приветствия Путина в Монголии на фоне продолжающегося международного ордера на арест
Главные темы

Отмена великолепного приветствия Путина в Монголии на фоне продолжающегося международного ордера на арест

Владимира Путина, российского президента, встречали с помпой в Монголии, несмотря на выданный Международным уголовным судом арестный warrant. Путина в Монголии здорово покритикували. Европейский союз сожалеет о том, что Монголия не выполнила ордер, оказывается не выполнила свои обязательства,...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Правительство США уменьшает свою долю в Commerzbank
Главные темы

Правительство США уменьшает свою долю в Commerzbank

Федеральная структура снижает свои инвестиции в Commerzbank. Несмотря на то, что Commerzbank вновь признан "steady and profitable enterprise", федеральное ведомство будет поэтапно продавать свои акции в воссозданном предприятии, как сообщалось в немецком ведомстве во вторник вечером. В 2008...

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Элтон Джон страдает от проблем со зрением из-за серьезной глазной инфекции.
Общество

Элтон Джон страдает от проблем со зрением из-за серьезной глазной инфекции.

Известный британский поп-артист Элтон Джон признался в борьбе с serious eye issue. Он explains что его зрение ограничено в одном глазу, и recuperation process проходит медленно.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Административный орган планирует повысить привлекательность электрических велосипедов для полезного...
Экономика

Администрация намерена предложить налоговые льготы для электромобилей, используемых в секторе услуг.

После прекращения правительственных субсидий, продажи электромобилей резко упали. Особого внимания заслуживает ситуация немецких автопроизводителей. Планы правительства.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Поданное мероприятие дополнительно побуждает участников участников Гессенских Био-держей получить...
Федеральные земли Германии

Органические фермы приветствуют гостей для эксклюзивного взгляда на их деятельность.

В экосистемах Гессена избегайте демонстрации дымчатого макияжа глаз или неестественных цветов, подобных фиолетовым коровам. Вместо этого, продвигайте знания о выращивании и переработке экологически чистых источников пищи.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно