Трамп признал себя невиновным в связи с предполагаемыми обвинениями в мошенничестве

Судья Таня Чуткан, управляя ситуацией, предоставила Трампу возможность избежать предстоящего судебного заседания, которое теперь назначено на четверг.

Специальный прокурор Джек Смит в конце августа представил обновленное обвинительное заключение против Трампа в деле о вмешательстве в выборы, сосредоточившись на попытках Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Новые обвинения специального прокурора Смита учитывают решение Верховного суда от июля о частичной неприкосновенности президентов от официальных действий, которое сохраняет силу даже после окончания срока полномочий.

В своем обвинении Смит подтверждает все предыдущие обвинения против Трампа: сговор с целью обмана США, препятствование официальному расследованию, сговор с целью препятствования официальному расследованию и сговор против права граждан голосовать. Два из этих обвинений предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Обвинения указывают на то, что Трамп пытался помешать признанию победы Байдена конгрессом США. Капитолий был взят штурмом supporters Трампа 6 января 2021 года во время этой процедуры сертификации. Ранее Трамп подстрекал своих supporters ложными утверждениями о манипулировании выборами.

Из-за сложности различения между официальными и личными действиями Трампа начало судебного процесса до выборов 5 ноября маловероятно. Это отсрочка является значительной победой для Трампа. Если он вернет себе Белый дом, он может приказать Министерству юстиции прекратить дело.

Трамп сталкивается с множеством продолжающихся судебных разбирательств. Решение об иммунитете также может повлиять на его дело в Джорджии, где он обвиняется в попытках фальсификации выборов. Для этого дела также не назначена дата судебного заседания.

В другом случае в конце мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа виновным в подделке бизнес-документов для сокрытия выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэньелс. Трамп стал первым бывшим президентом США, получившим уголовное осуждение.

Его приговор в этом деле еще не объявлен, и предварительная дата назначена на 18 сентября. Однако команда юристов Трампа подала ходатайство об отмене приговора в связи с решением об иммунитете.

Прокуратура, возглавляемая специальным прокурором Джеком Смитом, продолжает преследование Трампа в деле о вмешательстве в выборы, ссылаясь на его попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года. Во время судебного процесса прокуратура может аргументировать причастность Трампа к препятствованию признания победы Байдена конгрессом США.

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