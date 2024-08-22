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ПолитикаНовостиДональд Трамп

Трамп представил свою собственную криптовалютную систему

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
Трамп теперь обозначает себя как «лидера, поддерживающего Bitcoin».
Трамп теперь обозначает себя как «лидера, поддерживающего Bitcoin».

Трамп представил свою собственную криптовалютную систему

Клан Трампа, в частности Эрик и Дон-младший, уже две недели варят какое-то новое предприятие, и их патриарх недавно его представил. Семья, кажется, разрабатывает бизнес-стратегию, связанную с криптовалютами. Информации пока мало, но телеграм-канал, посвященный этому проекту, красочно расписан.

Республиканский фаворит и бывший главнокомандующий, Дональд Трамп, представил свою собственную криптовалюту. "Слишком долго американцы терпели обман со стороны больших банков и финансовых магнатов", - написал Трамп на своей онлайн-платформе, Truth Social. "Пришло время нам объединиться и противостоять им".

Трамп не стал раскрывать подробности своего проекта - "Бунтари". Его сыновья, Эрик и Дон-младший, уже несколько недель анонсируют это. Например, Эрик Трамп написал: "Я без ума от криптовалюты". В интервью "Нью-Йорк Пост" он назвал этот сектор "виртуальной недвижимостью".

"Виртуальная недвижимость" может звучать загадочно. В традиционных отраслях это может означать технологические инновации для обычной недвижимости. Но это также используется для обозначения частичного владения неосязаемыми сущностями в Интернете или в метавселенной - от цифровых доменных имен до виртуальных концертных залов, где суперзвезды могут организовывать эксклюзивные концерты. Крутые термины вроде "виртуальной недвижимости" или их немецких вариантов не используются только серьезными предпринимателями, но и мошенниками для продвижения обучения неопытным инвесторам.

Трамп теперь сидит на состоянии из Эфира

Во время своего правления Трамп проявлял презрение к криптовалютам, даже называя их "мошенничеством". Но его позиция кардинально изменилась. На митинге в конце июля семидесятилетний Трамп заявил: "Я стану президентом, который продвигает инновации и поддерживает биткоин, которого так ждет Америка". Это ставит его в противоположность администрации президента США Джо Байдена, которая выступает за строгий надзор за сектором криптовалют.

Тем не менее, считать Трампа вождем всей крипто-общины было бы преувеличением.Mini-опрос, проведенный криптоиндустриальным изданием "btc-echo" на выставке в Праге в июне, показал, что мнения разделились. В конце концов, имя Трампа часто вызывает скептицизм среди энтузиастов криптовалюты. Один из респондентов сказал, что увлечение Трампа криптовалютой - всего лишь маркетинговый ход.

Согласно недавно опубликованным данным, Трамп, по-видимому, владеет от одного до пяти миллионов долларов в Эфире, второй по величине криптовалюте в мире. Даже телеграм-группа появилась в поддержку его грядущей криптоплатформы. Фотография группы показывает Трампа вскоре после нападения на него - с кровью на лице и победно поднятой рукой вверх.

Сыновья Дональда Трампа, Эрик и Дон-младший, активно продвигают только что анонсированное криптопредприятие своего отца, над которым они работали последние две недели. В недавнем посте на своей онлайн-платформе Truth Social Дональд Трамп назвал сектор криптовалют возможностью "противостоять" финансовым магнатам и защитить американских инвесторов от обмана.

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