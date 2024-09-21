Трамп предлагает снизить налоги для избирателей, которых он хочет победить на выборах

В ходе мероприятия в Нью-Йорке на этой неделе бывший президент пообещал снизить налоговые обязательства, если избиратели поддержат его.

Метод, с помощью которого Трамп планирует реализовать эти налоговые льготы, варьируется в зависимости от поддержки, на которую он надеется.

В Неваде, штате, граничащем с другими и сильно зависящем от голосов сотрудников казино, официантов и работников отелей, Трамп гарантировал отмену федеральных налогов на чаевые. Для пенсионеров, которые являются надежной группой избирателей, Трамп предложил другое стимулирование: "Пожилые люди не должны платить налог на социальную безопасность!" - заявил он в социальных сетях. В отношении рабочих, которых его кампания активно пытается переманить, Трамп пообещал в этом месяце отменить налоги на сверхурочные работы.

"Пришло время дать передышку рабочему классу, и это то, что мы делаем", - заявил Трамп в Туссоне, Аризона, упомянув различные профессии, такие как полицейские, медсестры, строительные рабочие и другие квалифицированные рабочие, которые получат выгоду.

Кроме того, его последнее предложение - большая скидка для тех, кто платит более высокие налоги штата и местные налоги, он представил как "сохранение тысяч долларов для жителей" его бывшего штата, Нью-Йорк (который он утверждает, что может выиграть), но также и Пенсильвания, самое ожесточенное поле битвы кампании 2024 года.

В целом, его предложенные налоговые льготы составят триллионы долларов.

На третьем сроке в качестве президента Трамп пытается упростить сообщение своей партии, чтобы привлечь больше рабочих избирателей. Крепкие лозунги, такие как "Нет налога на чаевые" и "Сделать Америку снова доступной", заменили классические республиканские принципы - включая сокращение дефицита - и подробные политические заявления в упрощенной платформе, которую он навязал Республиканской партии на их июльском съезде в Милуоки.

Его налоговые предложения на этот раз хорошо подходят для плакатов на мероприятиях и для использования в телевизионных рекламных роликах, многие из которых в настоящее время транслируются в ключевых штатах. Даже супер-PAC "За Трампа" поместило "Нет налога на чаевые" на стикеры для поддержки, которые можно разместить на счетах в ресторанах.

Однако хотя предложенные Трампом налоговые льготы могут понравиться определенным избирателям, их расплывчатый характер делает трудно определить, кто именно от них выиграет.

Кроме того, эти меры окажут существенное давление на федеральный бюджет и, скорее всего, на программы социального обеспечения и Medicare. Трамп не уточнил, как он планирует покрыть эти налоговые льготы, кроме как указав на тарифы, которые, по его словам, приведут к триллионам долларов доходов - хотя, по мнению некоторых экспертов, этого может не хватить, чтобы покрыть все его обещания.

Как выразился Ховард Глекман, старший научный сотрудник непартийного Центра налоговой политики Урбана-Бруклинга, "Почти видно, какая фокус-группа стояла за каждой из этих предложений".

Целевые, но расплывчатые налоговые льготы Трампа являются ответом на общественность, все еще неопределенную в отношении инфляции, и направлены на то, чтобы положить больше денег в карманы избирателей, если он будет переизбран. Остающиеся опасения по поводу цен и зарплат продолжают влиять на многих избирателей по мере приближения выборов, к выгоде Трампа, которого в целом считают более подходящим для управления экономикой.

Однако с тех пор, как Харрис заменила президента Джо Байдена в списке, разрыв в опросах между Трампом и его демократическим соперником в отношении экономики сократился. Как и Трамп, Харрис представила серию популистских экономических предложений - в том числе свое предложение об отмене федеральных налогов на чаевые, которое Трамп обвинил в плагиате.

Харрис, в свою очередь, сосредоточилась на целевых налоговых кредитах и скидках, чтобы предложить облегчение определенным лицам. Чтобы помочь семьям с затратами на воспитание детей, она предложила восстановить популярное расширение детского налогового кредита в рамках плана спасения Америки до 3600 долларов в год, по сравнению с 2000 долларов, и сделать его постоянным. Она также хочет предоставить детский налоговый кредит в размере 6000 долларов для семей с новорожденными.

Для первоклассных покупателей недвижимости план Харрис предусматривает предоставление до 25 000 долларов в виде поддержки первоначального взноса и налогового кредита в размере 10 000 долларов. Харрис также предложила увеличить налоговую скидку для новых малых предприятий до 50 000 долларов, по сравнению с 5000 долларов.

Налоговые обещания Трампа

Трамп начал свою серию налоговых обещаний на митинге в Неваде в июне, где он пообещал отменить налоги на чаевые.

Однако это предложение может не быть значительным для некоторых работников, получающих чаевые, так как многие зарабатывают недостаточно, чтобы платить федеральный налог на доходы. По данным Центра налоговой политики, около 60% домохозяйств с работниками, получающими чаевые, получат выгоду, со средними налоговыми льготами около 1800 долларов.

Если Трамп также отменит налоги на заработную плату, которые поддерживают социальное обеспечение и Medicare, тогда почти все работники, получающие чаевые, получат налоговую льготу, общая сумма которой составит около 2100 долларов, если учитывать как налог на доходы, так и налоги на заработную плату, согласно Центру налоговой политики. Однако эти работники получат меньшие выплаты по социальному обеспечению после выхода на пенсию.

Кроме того, отмена налогов на чаевые отрицательно скажется на федеральном бюджете, сократив доходы на сумму от 150 миллиардов до 250 миллиардов долларов в течение десятилетия, согласно группе по контролю за федеральным бюджетом.

Это предложение положительно повлияет на многих пожилых граждан вначале. Он уменьшит налоговую нагрузку на американские households в среднем на 550 долларов, хотя этот показатель существенно колеблется в зависимости от уровня дохода, согласно Центру налоговой политики. Пожилые люди с низким доходом, которые не платят налоги на свои выплаты по социальному обеспечению, получат минимальные, если вообще получат, изменения. Среднеобеспеченные и высокообеспеченные семьи, однако, получат наиболее существенное увеличение дохода после уплаты налогов.

Однако, отмена этого налога также повлияет на стабильность как фондов социального обеспечения, так и Medicare, которые в настоящее время находятся в финансовой нестабильности. Изыскание фонда социального обеспечения по старости ускорится более чем на год, а фонд Medicare по страхованию больничных расходов будет исчерпан на шесть лет раньше, как сообщается Комитетом по ответственной федеральной бюджетной политике. После исчерпания фондов программы-гарантии не смогут полностью выплачивать пособия. Пожилые люди, которые в конечном итоге столкнутся с более крупными сокращениями платежей, чем их налоговая экономия, в итоге пострадают, при этом низкообеспеченные получатели понесут наибольший ущерб.

Отмена этого налога также увеличит федеральный дефицит, как следует из анализа комитета, примерно на $1,6 триллиона - $1,8 триллиона к 2035 году.

Недавно Трамп объявил, что отменит налоги на сверхурочную работу, что может выгодно tanto часовым рабочим, так и некоторым сотрудникам, получающим оклад. Однако без дальнейших деталей сложно определить конкретных bénéficiaires и их потенциальную экономию. По оценкам правого Tax Foundation, отмена федеральных налогов на все сверхурочные работы может составить $680 миллиардов в течение десяти лет, в то время как отмена tanto налогов на доходы, так и налогов на заработную плату увеличит расходы до $1,1 триллиона.

Недавно Трамп объявил на Truth Social о своем намерении отменить лимит в $10 000 на налоги штата и местности (SALT) перед митингом в Нью-Йорке. Большая часть воздействия этого лимита приходится на высокообеспеченных individuals в высокообложенных голубых штатах, которые учитывают свои вычеты.

Отмена лимита усилит стоимость продления Закона о налоговых cuts и рабочих местах 2017 года на $1,2 триллиона в течение десяти лет, как считает Комитет по ответственной федеральной бюджетной политике, который назвал такой шаг "дорогим, искажающим и прогрессивным". Почти 92% этой помощи пойдет на выгоду 10% самых богатых домохозяйств, в то время как менее 1% пойдет на выгоду 60% самых бедных.

Подход Трампа к экономическому популизму не ограничивается только налоговыми cuts. На митинге в Нью-Йорке Трамп пообещал временно установить предел на проценты по кредитным картам в 10%, что позволит "рабочим американцам" наверстать упущенное. Типичная ставка по кредитной карте составляет почти 21%, в то время как средняя ставка по розничным картам находится на историческом максимуме в 30,45%. Долг по кредитным картам превысил $1 триллион, и все больше людей испытывают трудности с погашением своих долгов.

Однако консервативный Heritage Foundation не поддерживает установление предела на проценты по кредитным картам, сравнивая это с "ценовыми controls" - термином, который Трамп использовал для критики предложения Харрис о запрете корпоративного ценообразования.

То, станут ли эти предложения законом, неясно, так как они требуют одобрения Конгресса, которое может остаться разделенным после выборов в ноябре.

Трамп заявил своей аудитории в Неваде о своем намерении отменить налоги на чаевые, пообещав сразу же внедрить это изменение. Однако его кампания later отозвала этот срок.

"Президент Трамп попросит Конгресс отменить налоги на чаевые", - сообщила CNN пресс-секретарь Каролин Ливит в июне.

В ответ на предложение Трампа об отмене налогов на чаевые Харрис обвинила его в заимствовании своей идеи.

Рассматривая налоговые предложения Трампа, политические дебаты предстоящих выборов, скорее всего, будут сосредоточены вокруг экономических вопросов и налоговых cuts.

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