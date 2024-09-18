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ПолитикаНовости

Трамп предлагает пересмотреть ограничение на вычеты на государственные и местные налоги.

Трамп дал понять, что может пересмотреть спорный аспект своего налогового реформирования 2017 года, которое ограничило возможность американских граждан снизить свою федеральную налоговую обязанность за счет вычета государственных и местных налогов в своих декларациях.

 and  James Williams
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Бывший президент США Дональд Трамп, ныне кандидат от Республиканской партии, общался с журналистами...
Бывший президент США Дональд Трамп, ныне кандидат от Республиканской партии, общался с журналистами в пресс-центре после дебатов с Демократическим кандидатом в президенты, вице-президентом Камалой Харрис.

Трамп предлагает пересмотреть ограничение на вычеты на государственные и местные налоги.

В посте на Truth Social, ссылаясь на свою срединную встречу в Лонг-Айленде, Нью-Йорк, где многие жители пострадали из-за лимита, Трамп заявил, что он "устранит лимит SALT, снизит ваши налоги и предложит еще больше преимуществ".

Устранение лимита SALT является лишь одним из многих налоговых послаблений, предложенных Трампом в ходе своей кампании. На прошлой неделе он выступал за отмену налогов на сверхурочные, а ранее упоминал об отмене налогов на чаевые и выплаты из фонда социального страхования, если он станет президентом.

Трамп и республиканские законодатели включили спорный лимит SALT, ограничивающий вычеты налогоплательщика за государственные и местные налоги до 10 000 долларов, в закон о налоговых сокращениях и рабочих местах в качестве меры по компенсации других налоговых послаблений. В основном затрагивая высокооплачиваемых граждан в высокообложенных налогами штатах, где преобладают демократы, и которые учитывают свои вычеты, непопулярность лимита SALT побудила нескольких республиканских представителей в этих штатах выступать за его отмену, поскольку партия стремится сохранить контроль над Палатой представителей в этом году выборов.

Демократические представители также пообещали отменить лимит. Что касается изменения политики Трампа, лидер большинства в Сенате Чак Шумер, представляющий Нью-Йорк, заявил во вторник: "Я давно выступаю за отмену лимита SALT. Я считаю его злым законом, поддержанным Дональдом Трампом, в основном направленным против голубых штатов и предоставляющим их жителям многочисленные преимущества".

Лимит, как и другие индивидуальные налоговые положения в законе о налоговых сокращениях и рабочих местах, истекает в конце 2025 года. До сих пор Трамп неоднократно заявлял, что полностью продлит истекающие меры.

Устранение или отмена лимита было бы финансово обременительно - одно из основных причин, по которым республиканские лидеры задерживают усилия по изменению его. Отмена ограничения усилит стоимость продления закона о налоговых сокращениях 2017 года на 1,2 триллиона долларов в течение десяти лет, согласно Комитету по ответственному федеральному бюджету, который назвал такой шаг "дорогим, искажающим и прогрессивным". Более 92% облегчения придется на 10% самых богатых домохозяйств; менее 1% пойдет на пользу 60% самых бедных.

Вклад в этот отчет сделал корреспондент CNN Морган Риммер.

Предложения Трампа по налоговой реформе в политике включают отмену налогов на сверхурочные, как и его ранее упомянутые цели по отмене налогов на чаевые и выплаты из фонда социального страхования, если он станет президентом. Продолжающаяся дискуссия в политике вращается вокруг потенциального снятия лимита SALT, что вызвало разногласия между республиканскими и демократическими представителями.

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