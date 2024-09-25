Трамп прямо противостоит Зеленскому.

На публичном мероприятии Трамп выразил свою точку зрения на конфликт в Украине, в основном возлагая вину на Зеленского. По его мнению, украинский лидер не смог договориться о перемирии с Россией, что обошлось Америке слишком дорого. Говоря на митинге в Северной Каролине, Трамп заявил: "Мы все еще тратим миллиарды на человека, который не может заключить сделку". Он сожалел о потерях, заметив: "Так много жертв. Даже плохая сделка была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас".

Трамп описал Украину как страну, оставленную в руинах, не подлежащую восстановлению. "На это уйдут века", - заявил он. Суммы, необходимые для восстановления, астрономические, даже если весь мир соберется вместе. В случае избрания Харрис 5 ноября, Трамп предупредил, что американская молодежь будет отправлена на Украину, "Мы не позволим нашим солдатам погибнуть на чужой земле".

Встреча с Трампом маловероятна

Во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Байден, согласованно с международными союзниками, подтвердил свою приверженность оказанию помощи в восстановлении Украины. "Мы здесь, чтобы оснастить Украину средствами для восстановления своей силы и процветания", - подчеркнул Байден, признавая разрушения, причиненные российскими атаками. Однако экономика Украины оказалась прочной.

Байден планирует встретиться с Зеленским в Белом доме в четверг. Зеленский планирует представить президенту Байдену и вице-президенту Харрис план по обеспечению победы Украины в борьбе против российской агрессии и справедливого мирного урегулирования. Изначально Зеленский также планировал встретиться с Трампом во время своего пребывания в США. Однако, как сообщает "Политико", встреча с Трампом теперь маловероятна.

Трамп выразил озабоченность тем, что американские средства тратятся впустую в Украине, заявив: "Мы все еще тратим миллиарды на человека, который не может заключить сделку", имея в виду Зеленского. Несмотря на первоначальные планы, встреча с Трампом во время визита Зеленского в США, как сообщает "Политико", маловероятна.

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