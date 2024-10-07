Трамп посоветовал Мелании: "Важно прислушиваться к своим внутренним чувствам".

В неожиданном повороте событий Мелания Трамп открыто поддержала право на аборт в своем новом заявлении, чем контрастирует со своим бывшим мужем, экс-президентом Дональдом Трампом. Во время интервью на Fox News он, кажется, не придает этому большого значения, заявляя: "Просто делай, что считаешь нужным. Я всегда говорю людям: 'Делай, что считаешь нужным'". Он признает разногласия в этом вопросе: "Есть те, кто крайне консервативен в этом вопросе, без исключений, и есть те, кто имеет другое мнение". Он призывает ее писать так, как она считает нужным, заявляя: "Я не буду диктовать ваши действия".

Дональд Трамп, известный своей консервативной базой, часто подчеркивает свой выбор трех консервативных судей Верховного суда во время своего пребывания, который потенциально мог бы отменить право на аборты по всей стране. Однако теперь он выступает за то, чтобы штаты управляли этим вопросом в соответствии со своими собственными законами, следуя решению Верховного суда ужесточить законы во многих штатах.

Похоже, Мелания Трамп разделяет свои взгляды на право на аборты с Камалой Харрис, вице-президентом и демократическим кандидатом в президенты. Ярый сторонник права на аборт, Харрис выступает за отмену исторического решения Верховного суда.

Некоторые деклассифицированные отрывки из будущих мемуаров Мелании Трамп, опубликованные британской "Гардиан", указывают на ее твердую поддержку права женщин на принятие решений о своем теле, в том числе об абортах. Согласно сообщению, она подчеркивает важность предоставления женщинам свободы принимать решения о рождении ребенка, не будучи влияемыми или принуждаемыми правительством, заявляя: "Критично важно, чтобы женщины могли принимать решения о ребенке на основе своих личных убеждений, свободных от любого государственного вмешательства или давления".

Соединенные Штаты Америки, с их разнообразными взглядами на аборты, потенциально могут увидеть разные регуляции в разных штатах, что совпадает с недавней позицией Дональда Трампа. Поддержка Мелании Трампа права женщин на аборт является заметным контрастом в Соединенных Штатах Америки, где она проживает.

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