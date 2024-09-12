Трамп, похоже, опасается очередного телевизионного противостояния.

Большинство зрителей считают, что демократический кандидат в вице-президенты Камала Харрис успешно выдержала теледебаты против республиканского кандидата Дональда Трампа. Однако сам Трамп объявил себя победителем и не горит желанием участвовать в другой публичной дискуссии.

Старший республиканский кандидат в президенты Трамп остается гибким в вопросе о второй дебате. Он заявил: "Если вы выиграли теледебаты, вам не обязательно повторять их". Он намекнул: "Посмотрим, что будет". После дебатов Трамп критиковал вещателя ABC, обвиняя его в несправедливости и требуя отозвать его лицензию на вещание.

В их первом теледебате во вторник вечером в Филадельфии Трамп и его демократический оппонент Харрис участвовали в жарком обмене. Трамп время от времени проявлял признаки раздражения, выглядел разочарованным и принимал оборонительную позицию. С другой стороны, Харрис прямо противостояла Трампу и сохраняла самообладание на протяжении всего времени. Это было значительным рубежом для Харрис, так как она была относительно новичком в гонке за Белый дом.

Конкурс сигнализировал о начале высокоакустической фазы президентских выборов, назначенной на 5 ноября. Опрос CNN показал, что 63% зарегистрированных избирателей сочли победителем Харрис, в то время как уже 37% поддерживали Трампа. Опрос YouGov показал аналогичные результаты, с 54% признающих победу Харрис и 31% признающих победу Трампа. Влияние дебатов на выборы остается под вопросом. В настоящее время Харрис и Трамп сближаются в опросах общественного мнения.

Трамп опубликовал триумфальные результаты опросов на своем цифровом платформе, Truth Social, заявляя о победе. Однако эти опросы были исключительно онлайн-опросами или зрительскими голосами некоторых СМИ, не являющимися репрезентативными.

Предпочтение Трампа по поводу модератора

Дата второй дебаты пока не назначена. Непосредственно после первого раунда Харрис предложила реванш. Ранее Трамп четко выразил свое мнение о дополнительных дебатах, заявив о предпочтении Fox News. После дебатов Трамп позвонил в утреннее шоу Fox News, заявив, что предложенные Fox News модераторы Бретт Бейер и Марта МакКаллум не должны вести будущие дебаты. Трамп предложил альтернативных хозяев из Fox News, таких как Джесси Уоттерс, Лора Инграham и Шон Ханити, все страстные сторонники Трампа, которые регулярно критикуют демократов.

С другой стороны, Трамп обвинил ABC, хозяев дебатов в Филадельфии, в том, что они "самый обманчивый" телеканал. Он жаловался, что дебаты были практически трехпротив-одного из-за двух модераторов, которые в реальном времени проверяли некоторые заявления Трампа и помечали их как ложные.

Между тем, команда Харрис, в том числе ее напарник Тим Уолз, радуется поддержке Тейлор Свифт и начала продавать браслеты дружбы Харрис-Уолз. Тейлор Свифт, энтузиасты фанатов, носят браслеты дружбы, чтобы продемонстрировать позитивность. Свифт вскоре после дебатов объявила, что голосовать за Харрис в ноябре. Это большое преимущество для демократов, поскольку Свифт имеет значительное влияние среди своей фанатской базы, особенно среди молодых женщин, важной категории избирателей.

Трамп недоволен поддержкой Свифт. Он сказал: "У нее есть история поддержки демократов. И за это она может столкнуться с последствиями в своей карьере". Он не фанат Свифт, добавил он. Несколько недель назад Трамп поделился AI-сгенерированными портретами на своей онлайн-платформе, якобы изображающими Свифт и ее фанатов, поддерживающих его. Эти изображения побудили Свифт высказать свои политические взгляды. Вице-президент Трампа Дж.Д. Вэнс осудил Свифт, утверждая, что она миллиардер, не имеющий связи с заботами и проблемами среднего американца.

Демократы, возглавляемые кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис, якобы жаждут второй дебаты после своей первой встречи с Трампом. Несмотря на недовольство Трампа поддержкой Свифт демократов, многие опросы показывают, что оба кандидата сближаются в опросах общественного мнения, с большинством зрителей, считающих, что Харрис успешно выдержала свою первую дебаты с Трампом.

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