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Трамп погрузился в саванну ложной информации, которую он помог создать.

Президентские дебаты показали грустную правду цифрового ландшафта 2024 года: дезинформация повсюду.

 and  Carmen Simpson
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Поведение Дональда Трампа во время дебатов было жутко похоже на реальное воплощение поста из 4chan,...
Поведение Дональда Трампа во время дебатов было жутко похоже на реальное воплощение поста из 4chan, как сказали в CNN Якоб Таппер.

Трамп погрузился в саванну ложной информации, которую он помог создать.

Люди "угощаются" собаками, - стала популярной шутка среди комментаторов, признавая, что вся история о якобы поедании домашних животных мигрантами в Огайо была фейковой новостью, исходящей из глубоко укоренившихся предубеждений.

Такой тип сенсационности, хотя и отталкивающий, стал обычным делом на Facebook в наши дни.

Однако эскалация этого вранья на сцену президентских дебатов подчеркивает жестокую реальность веба в 2024 году: дезинформация множится, платформы отказываются от модерации, а ИИ усугубляет проблему.

Кондуит Трампа на дебатах был описан CNN's Джейком Таппером как "живое 4chan-сообщение".

Подходящее сравнение.

4chan, ранее безобидный онлайн-форум для любителей аниме в начале 2000-х, служит примером того, что происходит, когда вы устраняете проверки и балансы на сайте социальных сетей, позволяя только небольшому сообществу регулировать его. За годы 4chan превратился в рассадник насилия, теорий заговора и своего уникального вида "бунтарского белого супрематизма", как выразился The Verge.

Пролистывая Facebook или X, трудно не заметить, как часть этого беспорядка просачивается в основной контент.

Как написала моя коллега Клэр Дюффи в прошлом неделе, спам в Facebook растет, и в тяжелых случаях его используют для обмана и мошенничества - тренд, совпадающий с намеренной тактикой Facebook по снижению новостей и политики и повышению безвкусного, управляемого ИИ контента в лентах пользователей.

На X, которую Элон Маск приобрел в 2022 году и subsequently минимизировал усилия по модерации, допускается ненавистническая речь и угрозы насилия.

Представитель Meta, материнской компании Facebook, заявил на прошлой неделе, что они стремятся "удалить и минимизировать распространение спам-контента, чтобы гарантировать приятный пользовательский опыт" и "принимать меры против тех, кто пытается манипулировать трафиком через вводящую в заблуждение активность".

Маск, который уволил команду коммуникаций Twitter при захвате платформы, не ответил на запрос на комментарий.

Без сомнения, провокационный и ложный контент всегда существовал в социальных сетях. Отличие теперь в том, как быстро он превращается в ложную информацию, часто подпитываемую текстовыми и изображениями, подобными человеку, с меньшим количеством сотрудников, занимающихся мониторингом и борьбой с дезинформацией. Раньше для получения "подтвержденной" метки на Twitter требовался тщательный процесс, надзираемый человеческими модераторами; теперь любой, продвигающий определенную повестку дня, может легко ее получить.

В сущности, политическое восхождение Трампа параллельно с ростом и упадком социальных сетей за последние десять лет. Бывший знаменитость частично использовал способность социальных сетей популярничать ложь и теории заговора среди масс, начиная с расистских "теорий заговора" о рождении президента Барака Обамы.

С своей ложью о поедании домашних животных на президентских дебатах, он, возможно, углубился в онлайн-болото настолько, что не видит выхода.

Всего несколько недель назад бывший президент опубликовал сгенерированное ИИ изображение на своей платформе Truth Social, предполагая, что Тейлор Свифт поддержала его. "Я принимаю", - добавил он к посту.

Неудивительно, что это было фальшивое изображение - тот же вид очевидной ИИ-отбросов, которые захватили Facebook и X. Либо Трамп не знал об аутентичности изображения, либо он не возражал против обмана своих сторонников и продвижения фальшивой поддержки.

Ни один из сценариев не свидетельствует о его сильной озабоченности проблемой онлайн-дезинформации.

В свою очередь, Тейлор Свифт обеспокоена. В своем заявлении в поддержку вице-президента Камалы Харрис во вторник она написала, что ситуация с AI-генерацией изображений herself "закрепила мои опасения по поводу AI и опасностей распространения дезинформации".

Она закончила пост, идентифицируя себя как "бездетную кошатницу" - отсылку к широко высмеянным замечаниям кандидата в вице-президенты Трампа, ДжД Вэнса.

В ответ Маск, миллиардер и CEO Tesla, который также поделился историей о поедании собак на X на этой неделе, вмешался, чтобы напомнить всем о политике своей платформы, позволяющей свободу выражения, независимо от того, насколько она может быть неуважительной или запугивающей по отношению к женщине, которая никогда не признавала его публично.

"Хорошо, Тейлор... ты выиграла... я дам тебе ребенка и буду защищать твоих кошек ценой своей жизни".

Этот инцидент подчеркивает распространение дезинформации на платформах социальных сетей, в частности на Facebook и X, которая часто подпитывается контентом, созданным ИИ. (бизнес распространения дезинформации)

Поток вводящей в заблуждение информации на этих платформах привел к снижению акцента на новостях и политике и продвижению вместо этого безвкусного контента. (бизнес продвижения контента, управляемого ИИ)

Возможные заявления Трампа о поедании домашних животных во вторник вечером могут его так глубоко погрузить в сомнительные воды Интернета, что он уже не сможет различить ясность.

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