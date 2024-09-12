Трамп погрузился в саванну ложной информации, которую он помог создать.

Люди "угощаются" собаками, - стала популярной шутка среди комментаторов, признавая, что вся история о якобы поедании домашних животных мигрантами в Огайо была фейковой новостью, исходящей из глубоко укоренившихся предубеждений.

Такой тип сенсационности, хотя и отталкивающий, стал обычным делом на Facebook в наши дни.

Однако эскалация этого вранья на сцену президентских дебатов подчеркивает жестокую реальность веба в 2024 году: дезинформация множится, платформы отказываются от модерации, а ИИ усугубляет проблему.

Кондуит Трампа на дебатах был описан CNN's Джейком Таппером как "живое 4chan-сообщение".

Подходящее сравнение.

4chan, ранее безобидный онлайн-форум для любителей аниме в начале 2000-х, служит примером того, что происходит, когда вы устраняете проверки и балансы на сайте социальных сетей, позволяя только небольшому сообществу регулировать его. За годы 4chan превратился в рассадник насилия, теорий заговора и своего уникального вида "бунтарского белого супрематизма", как выразился The Verge.

Пролистывая Facebook или X, трудно не заметить, как часть этого беспорядка просачивается в основной контент.

Как написала моя коллега Клэр Дюффи в прошлом неделе, спам в Facebook растет, и в тяжелых случаях его используют для обмана и мошенничества - тренд, совпадающий с намеренной тактикой Facebook по снижению новостей и политики и повышению безвкусного, управляемого ИИ контента в лентах пользователей.

На X, которую Элон Маск приобрел в 2022 году и subsequently минимизировал усилия по модерации, допускается ненавистническая речь и угрозы насилия.

Представитель Meta, материнской компании Facebook, заявил на прошлой неделе, что они стремятся "удалить и минимизировать распространение спам-контента, чтобы гарантировать приятный пользовательский опыт" и "принимать меры против тех, кто пытается манипулировать трафиком через вводящую в заблуждение активность".

Маск, который уволил команду коммуникаций Twitter при захвате платформы, не ответил на запрос на комментарий.

Без сомнения, провокационный и ложный контент всегда существовал в социальных сетях. Отличие теперь в том, как быстро он превращается в ложную информацию, часто подпитываемую текстовыми и изображениями, подобными человеку, с меньшим количеством сотрудников, занимающихся мониторингом и борьбой с дезинформацией. Раньше для получения "подтвержденной" метки на Twitter требовался тщательный процесс, надзираемый человеческими модераторами; теперь любой, продвигающий определенную повестку дня, может легко ее получить.

В сущности, политическое восхождение Трампа параллельно с ростом и упадком социальных сетей за последние десять лет. Бывший знаменитость частично использовал способность социальных сетей популярничать ложь и теории заговора среди масс, начиная с расистских "теорий заговора" о рождении президента Барака Обамы.

С своей ложью о поедании домашних животных на президентских дебатах, он, возможно, углубился в онлайн-болото настолько, что не видит выхода.

Всего несколько недель назад бывший президент опубликовал сгенерированное ИИ изображение на своей платформе Truth Social, предполагая, что Тейлор Свифт поддержала его. "Я принимаю", - добавил он к посту.

Неудивительно, что это было фальшивое изображение - тот же вид очевидной ИИ-отбросов, которые захватили Facebook и X. Либо Трамп не знал об аутентичности изображения, либо он не возражал против обмана своих сторонников и продвижения фальшивой поддержки.

Ни один из сценариев не свидетельствует о его сильной озабоченности проблемой онлайн-дезинформации.

В свою очередь, Тейлор Свифт обеспокоена. В своем заявлении в поддержку вице-президента Камалы Харрис во вторник она написала, что ситуация с AI-генерацией изображений herself "закрепила мои опасения по поводу AI и опасностей распространения дезинформации".

Она закончила пост, идентифицируя себя как "бездетную кошатницу" - отсылку к широко высмеянным замечаниям кандидата в вице-президенты Трампа, ДжД Вэнса.

В ответ Маск, миллиардер и CEO Tesla, который также поделился историей о поедании собак на X на этой неделе, вмешался, чтобы напомнить всем о политике своей платформы, позволяющей свободу выражения, независимо от того, насколько она может быть неуважительной или запугивающей по отношению к женщине, которая никогда не признавала его публично.

"Хорошо, Тейлор... ты выиграла... я дам тебе ребенка и буду защищать твоих кошек ценой своей жизни".

Этот инцидент подчеркивает распространение дезинформации на платформах социальных сетей, в частности на Facebook и X, которая часто подпитывается контентом, созданным ИИ. (бизнес распространения дезинформации)

Поток вводящей в заблуждение информации на этих платформах привел к снижению акцента на новостях и политике и продвижению вместо этого безвкусного контента. (бизнес продвижения контента, управляемого ИИ)

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