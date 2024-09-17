Трамп переключает внимание с очевидной второй попытки убийства на более подстрекательные обвинения

После того, как пуля пролетела мимо его уха во время трагического инцидента со стрельбой, унесшего жизнь на митинге в июле, Трамп, казалось, временно претерпел metamorphозу, выразив желание объединить страну и мир в интервью The Washington Examiner. К сожалению, это перерождение не продлилось дольше, чем вступительная часть его речи на съезде.

Секретная служба смогла обезвредить потенциальную угрозу, которая, как оказалось, планировала навредить Трампу на одном из его гольф-клубов во Флориде в прошлую Sunday. Реакция Трампа на этот инцидент была существенно иной. Он обвинил президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в том, что они пригласили убийц, чтобы атаковать его после выражения озабоченности по поводу того, что Трамп представляет опасность для демократии.

В понедельник Трамп, не представив никаких доказательств, обвинил предполагаемого стрелка в том, что тот был вдохновлен риторикой Байдена и Харрис, утверждая, что их риторика привела к его собственной попытке убийства, в то время как он якобы был посвящен спасению страны, а они ответственны за ее разрушение, как внутри, так и снаружи.

Трамп использовал знакомый троп(totalitarian leaders), назвав подозреваемого и подобных ему "опасными дураками", которые легко поддаются словам демократических лидеров и действуют в соответствии с тем, что он безосновательно утверждает, является скоординированной попыткой Белого дома использовать систему правосудия для его преследования.

Вэнс утверждает, что никто не пытался убить Харрис

Соперник Трампа по выборам использовал более прямую тактику в споре.

"Основное различие между консерваторами и либералами заключается в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис в недавнем прошлом, в то время как на Дональда Трампа было совершено две попытки в течение того же периода", - сказал сенатор от Огайо Джим Вэнс.

"Я бы сказал, что это довольно убедительное доказательство того, что левым следует смягчить свою риторику и отказаться от этих тактик", - продолжил он, ссылаясь на свое предыдущее отрицание подстрекательства после распространения ложных утверждений о гаитянских беженцах.

Интенсивные политические дебаты после воскресного инцидента

Выдержать две попытки покушения на свою жизнь в течение двух месяцев было бы тяжело для кого угодно. Трамп также имеет дело с выборами, которые в настоящее время находятся в равной борьбе между ним и вице-президентом, согласно большинству опросов.

Республиканский политик Тим Пэвлини рассказал CNN’s Эрин Бёрнett в понедельник, что любой, кто был целью покушения, мог бы быть "чувствительным, раздраженным и обеспокоенным", и это понятно.

Попытка убийства, чтобы повлиять на исход выборов, должна быть отвратительной для любого, кто ценит демократию и право избирателей выбирать своих лидеров. Однако мотивы подозреваемого, Райана Весли Роута, остаются неясными. Хотя он выступал за увеличение помощи Украине, что противоречит обещанию Трампа завершить войну с Россией.

Но заявления Трампа о том, что Байден и Харрис несут прямую ответственность за попытки покушения на его жизнь, подчеркивают его собственные крайние политические наклонности. Его утверждение о том, что их предупреждения о его якобы угрозе демократии ставят под угрозу его жизнь, подразумевает, что неправомерно, когда его оппоненты указывают на правду: что его прошлые действия, в том числе попытки изменить результаты выборов 2020 года и ложные утверждения о коррупции на выборах этого года, представляют угрозу для американской демократии. Его позиция напоминает попытку подавить свободу слова и может быть тревожным признаком того, как он будет вести себя, если будет переизбран.

Несмотря на жаркие политические обмены, в понедельник был один момент, который вызвал чувство утраченной политической порядочности. Байден и Трамп поговорили по телефону, и Байден выразил облегчение, что Трамп остался в живых. Трамп позже выразил благодарность за звонок, назвав его "очень приятным".

Республиканцы обвиняют демократов в подстрекательстве и разжигании ненависти

Подстрекательство и разжигающая ненависть риторика часто зависит от точки зрения. Республиканцы обиделись на заявление Байдена в августе 2022 года о том, что философская основа движения MAGA была подобна "полуфашизму", хотя это заявление не стало постоянной риторикой Байдена. Демократ Дэнниль Голдман из Нью-Йорка вызвал споры, когда сказал прошлым летом, что Трампа нужно "устранить" - комментарий, на который Вэнс ссылался в понедельник. Голдман быстро отозвал свое заявление, извинившись за "неудачный выбор слов" и признавшись, что не имел намерения причинить вред Трампу.

Однако если демократы иногда виноваты в излишней риторике, Трамп построил политическую карьеру на самой вызывающей риторике, произнесенной президентом или бывшим президентом в современной американской истории. Масштаб и интенсивность его ярости превосходят все, что демократы направляют на него. Он часто называет Харрис "фашисткой" на публичных мероприятиях - например, он сказал 26 августа в Виргинии, что "у нас есть некомпетентный фашист, который баллотируется". Он использовал подобную лексику 23 августа, 17 августа и 3 августа на предвыборных выступлениях.

Ранее в этом году он заявил, что у Байдена "Гестапо-администрация", ссылаясь на жестокое нацистское тайное полицейское ведомство. Он использовал язык некоторых из самых зловещих тиранов истории, называя своих политических оппонентов "вредителями" и предупреждая, что иммигранты "загрязняют" сущность Соединенных Штатов.

Когда он отказался признать свое поражение на выборах 2020 года, Трамп призвал своих сторонников прийти в Вашингтон и призвал их "борьбы как сумасшедших" или лишиться своей страны. Его сторонники впоследствии ворвались в Капитолий в попытке помешать сертификации победы Байдена. Трамп впоследствии назвал тех, кто был заключен под стражу за события 6 января 2021 года, политическими заключенными и намекнул на помилование их, если он вернется в Белый дом в ноябре.

Даже сейчас Трамп заявляет, что признает результаты этого года только в том случае, если сочтет их справедливыми, и угрожает заключить в тюрьму чиновников и оппонентов, если вернется к власти.

"Он эксплуатирует страхи людей, он эксплуатирует тревоги людей. Он определяет нас ненавистью и страхом," - заявила на понедельничном мероприятии в поддержку Харрис конгрессвумен от Мичигана Дебби Дингл. "Это насилие должно прекратиться, но мы также должны понять, кто он и что он есть, и насколько он его усугубляет," - добавила она, продолжив: "Он не обещал принять результаты выборов."

Социальные сети часто помогали Трампу вливать яд в политический дискурс. После воскресного инцидента один из его самых видных сторонников - Илон Маск, контролирующий X, - задался вопросом, почему Трамп пережил два очевидных покушения на убийство, в то время как его соперники не столкнулись ни с одним. "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу," - написал он в удаленном посте. Позже он утверждал, что пост был шуткой, хотя учитывая кровавую историю США и убийства четырех президентов, трудно понять, как кто-то мог бы найти такие замечания смешными.

Риторика Трампа и его союзников также сделала жизнь опасной для других. В этом году доктор Энтони Фаучи, бывший эксперт правительства по инфекционным заболеваниям, сказал Кэйтлин Коллинз из CNN, что когда он, например, подвергается нападкам со стороны конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин в слушаниях Конгресса, количество угроз смерти против него возрастает. "Есть сегмент населения, который верит в такую чушь," - сказал Фаучи.

Организации СМИ и работники выборов также стали жертвами угроз после безосновательных нападок Трампа. Прокурорам и судьям требуется дополнительная безопасность при рассмотрении дел Трампа и будучи мишенью его ежедневных тирад.

И даже когда разворачивается шокирующая картина еще одной попытки убийства Трампа, влияние его и Вэнса риторики очевидно в Спрингфилде, Огайо.

После того, как Трамп усилил ложные утверждения во время дебатов, губернатор Огайо Майк ДеВайн направил патруль штата для мониторинга городских школ, которые получили угрозы взрыва. В других местах Спрингфилда занятия в Университете Виттенберг проходили удаленно в понедельник, в то время как полиция кампуса и местные правоохранительные органы оценивали угрозы взрыва и стрельбы на кампусе, направленные против "членов гаитянского сообщества", - заявил университет.

В интервью "Состоянию Союза" Вэнс заявил, что любое предположение о том, что он или Трамп действовали таким образом, чтобы спровоцировать такие угрозы, было "отвратительным".

Также отвратительно, что кто-то мог бы даже подумать об убийстве бывшего президента, участвующего в демократических выборах. Однако историческая запись показывает, что хотя Трамп стал жертвой токсичной политической обстановки, он также является одним из ее главных инициаторов.

Трамп продолжал обвинять Байдена и Харрис в попытках убийства, заявив во вторник, что угрозы против него были результатом их риторики. Он утверждал, что их предупреждения о якобы угрозе Трампа демократии поставили его жизнь под угрозу.

Вэнс, напарник Трампа, оспорил этот аргумент, указав на отсутствие попыток убийства Харрис. Он заявил, что тот факт, что никто не пытался убить Харрис в последнее время, является убедительным доказательством того, что демократы должны смягчить свою риторику.

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