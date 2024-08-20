Трамп отзывает свои предыдущие заявления о том, что он имеет прямую власть над установлением процентных ставок.

"Президент имеет право обсуждать процентные ставки, учитывая мою способность к этому," - заявил Трамп во время интервью с Bloomberg в понедельник. "Я не претендую на то, чтобы тянуть за ниточки, но я считаю, что заслуживаю возможности поговорить об этом, как и любой другой".

"Я считаю, что для президента нормально выражать свои мысли", - добавил Трамп. "Но они не обязаны придерживаться их".

На протяжении большей части своего президентства Трамп пытался склонить ФРС к снижению процентных ставок - шаг, который шел вразрез с нормами и мог ослабить автономию центрального банка и его способность поддерживать уровень занятости и сдерживать инфляцию.

На более ранней пресс-конференции Трамп намекнул на попытку直接 повлиять на денежно-кредитную политику.

"Я твердо верю, что президент должен иметь какое-то влияние", - заявил Трамп на пресс-конференции. "Я заработал состояние, я был успешен, и я считаю, что у меня лучшее чутье на это, чем у многих из тех, кто может быть в Федеральной резервной системе, или даже у председателя".

Президенты имеют историю выражения недовольства политикой ФРС, но кампания Трампа была беспрецедентной. ФРС создана как беспристрастный орган власти, защищенный от политического манипулирования, чтобы он не поддавался эмоциональным решениям, которые могли бы нарушить равновесие между созданием рабочих мест и низкой инфляцией.

Трамп критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла, которого он назначил в 2017 году, за неверную оценку времени корректировки процентных ставок во время его пребывания. Трамп публично конфликтовал с Пауэллом в течение многих лет, часто выражая свое несогласие с решением ФРС повышать ставки во время цикла повышения ставок до COVID.

Трамп сказал Bloomberg во время интервью, что еще рано принимать решение о преемнике председателя ФРС. Ранее Трамп заявил в интервью Bloomberg, что не уволит Пауэлла, если он будет переизбран. "Особенно если я считаю, что он делает правильные вещи", - сказал Трамп. Однако Трамп также указал, что не переизберет Пауэлла в 2026 году, когда истечет его срок.

"Учитывая свой бизнес-бэкграунд и успех, Трамп считает, что должен иметь какое-то влияние на обсуждение процентных ставок".

"Хотя он является президентом, Трамп понимает, что решения ФРС не являются обязательными, и они могут проигнорировать его предложения, если сочтут это необходимым".

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