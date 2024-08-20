Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Трамп отзывает свои предыдущие заявления о том, что он имеет прямую власть над установлением процентных ставок.

Ранее экс-президент Дональд Трамп пытался смягчить свои заявления о прямом влиянии на Федеральную резервную систему, в том числе на установление процентных ставок.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Трамп в качестве бывшего главнокомандующего обращается к политическому митингу
Трамп в качестве бывшего главнокомандующего обращается к политическому митингу

Трамп отзывает свои предыдущие заявления о том, что он имеет прямую власть над установлением процентных ставок.

"Президент имеет право обсуждать процентные ставки, учитывая мою способность к этому," - заявил Трамп во время интервью с Bloomberg в понедельник. "Я не претендую на то, чтобы тянуть за ниточки, но я считаю, что заслуживаю возможности поговорить об этом, как и любой другой".

"Я считаю, что для президента нормально выражать свои мысли", - добавил Трамп. "Но они не обязаны придерживаться их".

На протяжении большей части своего президентства Трамп пытался склонить ФРС к снижению процентных ставок - шаг, который шел вразрез с нормами и мог ослабить автономию центрального банка и его способность поддерживать уровень занятости и сдерживать инфляцию.

На более ранней пресс-конференции Трамп намекнул на попытку直接 повлиять на денежно-кредитную политику.

"Я твердо верю, что президент должен иметь какое-то влияние", - заявил Трамп на пресс-конференции. "Я заработал состояние, я был успешен, и я считаю, что у меня лучшее чутье на это, чем у многих из тех, кто может быть в Федеральной резервной системе, или даже у председателя".

Президенты имеют историю выражения недовольства политикой ФРС, но кампания Трампа была беспрецедентной. ФРС создана как беспристрастный орган власти, защищенный от политического манипулирования, чтобы он не поддавался эмоциональным решениям, которые могли бы нарушить равновесие между созданием рабочих мест и низкой инфляцией.

Трамп критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла, которого он назначил в 2017 году, за неверную оценку времени корректировки процентных ставок во время его пребывания. Трамп публично конфликтовал с Пауэллом в течение многих лет, часто выражая свое несогласие с решением ФРС повышать ставки во время цикла повышения ставок до COVID.

Трамп сказал Bloomberg во время интервью, что еще рано принимать решение о преемнике председателя ФРС. Ранее Трамп заявил в интервью Bloomberg, что не уволит Пауэлла, если он будет переизбран. "Особенно если я считаю, что он делает правильные вещи", - сказал Трамп. Однако Трамп также указал, что не переизберет Пауэлла в 2026 году, когда истечет его срок.

"Учитывая свой бизнес-бэкграунд и успех, Трамп считает, что должен иметь какое-то влияние на обсуждение процентных ставок".

"Хотя он является президентом, Трамп понимает, что решения ФРС не являются обязательными, и они могут проигнорировать его предложения, если сочтут это необходимым".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Встреча на преддверье: Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, встречается с...
Экономика

Это равносильно тому, что доминирующие финансисты ходят по прерии, пользуясь нашими финансовыми ресурсами.

Богатые individuals рассматривают Джексон-Хох в Вайоминге как футбольные фанаты и Уэмбли: оно служит местом, где принимаются важные решения - и в этом потребуется обновление.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
К 2025 году ожидается сокращение примерно на 10% доступных мест в самолетах Ryanair в Германии
Экономика

Ryanair предупреждает о значительных сокращениях в авиаперевозках в Германии.

Ryanair предупреждает о значительных сокращениях в авиаперевозках в Германии. Ryanair, популярный лоу-кост перевозчик из Ирландии, оказывает давление на правительство Германии. Компания объявила о планах существенно сократить количество рейсов из немецких аэропортов следующим летом, если авиационный налог в Германии не будет снижен. Это может затронуть более миллиона немецких туристов. Ryanair предложила

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Европа недавно снизила таможенные пошлины на автомобили, производимые Tesla в Китае.
Экономика

Европа недавно снизила таможенные пошлины на автомобили, производимые Tesla в Китае.

Евросоюз потенциально увеличивает продажи авто Tesla в регионе за счёт применения сниженных таможенных пошлин на автомобили, произведённые в Китае, в отличие от поборов, накладываемых на других производителей электромобилей.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В 2019 году компания HP подала в суд на Майка Лайнча, что потребовало его участия в лондонском...
Экономика

Неизвестный технологический магнат.

Соглашение на миллиард долларов с HP вывело технического магната Майка Линча на глобальную арену, после чего последовал судебный процесс. Миллиардер наслаждается уникальными хобби, сохраняя конфиденциальность.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Как сообщает Дулиг, недавнее строительство служит ярким свидетельством успешного расширения Else &...
Федеральные земли Германии

Eckert & Ziegler открывает новую офисную структуру в Дрездене

Eckert & Ziegler начинает строительство новых офисных структур в Дрездене, подчеркивая важность радиофармации в этом регионе в ближайшем будущем.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Стремились помешать выступлениям Тейлор Свифт: усиленные меры безопасности на концерте Coldplay в Вене
Главные темы

Стремились помешать выступлениям Тейлор Свифт: усиленные меры безопасности на концерте Coldplay в Вене

Усилены меры безопасности на концертах Coldplay в Вене, что végétation последствием отмены шоу Тейлор Свифт из-за угрозы extranet джиPaid stepwise. Австрийские власти объявили, что более 600 сотрудников правоохранительных органов, tanto в штатском, как и в униформе, будут находиться на четырех...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Город успешно сдерживает коммерческую деятельность.
Федеральные земли Германии

Город успешно сдерживает коммерческую деятельность.

ВiblesCopyxim.aя народная встреча в районе Нижняя Саксония близится к завершению. город Векта доволен нынешней версией ярмарки Stoppelmarket.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Встреча на преддверье: Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, встречается с...
Экономика

Это равносильно тому, что доминирующие финансисты ходят по прерии, пользуясь нашими финансовыми ресурсами.

Богатые individuals рассматривают Джексон-Хох в Вайоминге как футбольные фанаты и Уэмбли: оно служит местом, где принимаются важные решения - и в этом потребуется обновление.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно