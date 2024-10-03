Трамп отменил интервью в прайм-тайм для телеканала "60 минут", сообщает CBS.

CBS раскрыл изменение планов Трампа всего за несколько часов до того, как сеть должна была провести дебаты между вице-президентским кандидатом Трампа, сенатором Джи Ди Вэнсом из Огайо, и напарником вице-президента Камалы Харрис, губернатором Тимом Уолзом из Миннесоты.

Сеть, известная своей 60-летней традицией приглашения демократических и республиканских кандидатов на свой эфир во время избирательных сезонов, договорилась об интервью с обоими кандидатами, при этом Трамп первым согласился, а затем Харрис через своих пресс-секретарей кампании. Ветеран CBS, ведущий и корреспондент Скотт Пелли был назначен для интервью с Трампом.

Однако CBS объявил, что кампания Трампа решила не участвовать в интервью с Пелли, ссылаясь на внезапную смену планов, которая нарушила их планы вещания, так как интервью были запланированы на специальном понедельничном выпуске "60 минут" на следующей неделе.

Так как больше нет запланированных дебатов между Трампом и Харрис, это интервью "60 минут" было одним из последних шансов для избирателей увидеть обоих кандидатов на главном телевидении перед выборами в ноябре. В ответ CBS подтвердило, что они все еще проведут интервью с Харрис, с корреспондентом Биллом Уитэкером, который последует за ней в предвыборной кампании и интервьюирует ее на этой неделе.

CBS сохранил приглашение на интервью с Трампом, при этом представитель сети заявил, что "наше первоначальное приглашение бывшему президенту Дональду Трампу принять участие в "60 минутах" все еще в силе". Однако кампания Трампа отрицала согласие на интервью, заявляя, что они только начали обсуждение с "60 минутами", которое никогда не было запланировано или подтверждено.

По словам пресс-секретаря кампании Трампа Стивена Чунга, "они настаивали на вырезании из интервью для проверки фактов", что, возможно, является причиной отказа кампании. После этого объявления CNN спросила, есть ли еще шанс, что Трамп примет участие в интервью, на что Чунг ответил: "Теперь, когда они солгали о взаимодействии, они просто все испортили".

В ответ на отказ Трампа от интервью старший советник Харрис Дэвид Плоуфф раскритиковал Трампа, заявив: "Боится дебатов. Боится "60 минут". И его команда кампании - после последних трех дней все более неадекватных и нестабильных выступлений на митингах - явно боится раскрывать его за пределами комфортных рамок".

В октябре 2020 года Трамп также внезапно прекратил интервью с корреспондентом "60 минут" Лесли Стahl. "CBS Newsmagazine" часто является желанным местом для президентских кандидатов из-за своего большого охвата.

Помогал в отчете корреспондент CNN Эйлайна Трейн.

Внезапный отказ Трампа от интервью с "60 минутами" вновь подчеркнул сложные отношения между СМИ и политикой в деловом мире. Несмотря на то, что CBS сохранило приглашение, остается неясным, будет ли Трамп пересмотреть свое решение, что может повлиять на вовлеченность зрителей и рейтинги.

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