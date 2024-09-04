Трамп откладывает вынесение приговоров

Следуя приговору, который установил, что Дональд Трамп платил деньги на молчание порноактрисе, бывший президент пытается отложить его приговор. Недавно одна из этих попыток провалилась. Бывший главнокомандующий теперь может столкнуться с потенциальным тюремным заключением на срок до четырех лет.

На недавнем судебном заседании в Южном округе Нью-Йорка судья Альвин Хеллерштейн отклонил просьбу Дональда Трампа взять под свой контроль дело. Судья Хеллерштейн отказался согласиться с ходатайством адвокатов Трампа о представлении документов, утверждая, что команда бывшего президента не предоставила достаточно доказательств для того, чтобы федеральный суд принял юрисдикцию.

Трамп выступал за то, чтобы федеральный суд взял на себя ответственность за дело, его адвокаты утверждали, что преследование на уровне штата нарушает конституционные права республиканского кандидата в президенты и противоречит знаковому решению Верховного суда по вопросу иммунитета президента. Своим ходом Трамп пытался опротестовать свой приговор и отложить назначенное на 18 сентября слушание по приговору.

Ранее Хеллерштейн отклонил подобное ходатайство Трампа о передаче дела в федеральный суд. В конечном итоге, решение Верховного суда в конце июля не повлияло на предыдущее решение Хеллерштейна о том, что транзакции с молчанием со звездой фильмов для взрослыхStormy Daniels были частными, неофициальными действиями, выходящими за пределы исполнительной власти президента.

Недавнее решение Верховного суда поддержало идею о том, что бывшие президенты обладают абсолютным иммунитетом от уголовного преследования за действия, совершенные во время их пребывания в должности. Тем не менее, Трамп был признан виновным по всем пунктам в деле о выплатах на молчание, поскольку эти действия были совершены до его президентства. Хотя тюремное заключение за виновный приговор маловероятно, Трамп все еще может получить тюремный срок до четырех лет.

В попытке оспорить свой приговор Дональд Трамп обратился к судье в Нью-Йорке с просьбой передать его дело о выплатах на молчание в федеральный суд. Несмотря на недавнее решение Верховного суда, подтверждающее иммунитет бывших президентов, судья Альвин Хеллерштейн в Нью-Йорке отклонил ходатайство Трампа, заявив, что его команда не предоставила достаточно доказательств.

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