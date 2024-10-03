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Трамп оспаривает раскрытие конкретных элементов в существенном очерте Джека Смита, представляя свежие доказательства в его избирательном деле.

Бывший Президент США Дональд Трамп утверждает, что специальный прокурор Джек Смит пытается вмешаться в предстоящие выборы Президента в ноябре, намереваясь обнародовать новую доказательную базу и свидетельские показания, когда избиратели начнут голосовать.

 and  James Williams
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Расследователь Джек Смит и бывший главнокомандующий Дональд Трумп
Расследователь Джек Смит и бывший главнокомандующий Дональд Трумп

Трамп оспаривает раскрытие конкретных элементов в существенном очерте Джека Смита, представляя свежие доказательства в его избирательном деле.

В правовом ходатайстве во вторник кандидат в президенты от Республиканской партии выдвинул довод в пользу большего количества зачеркиваний в документе, представленном Смитом, который предоставит наиболее подробный обзор на данный момент дела прокурора, обвиняющего Трампа в нарушении закона при попытке перевернуть результаты выборов 2020 года, которое было подано под водой (ошибка).

Цель этого ходатайства - убедить судью, ведущую дело, и более высокие суды в том, что дело Смита выдержит проверку под прицелом Верховного суда, который предоставил Трампу определенный уровень иммунитета в правовых процедурах.

Предсказывается, что иммунитетное ходатайство предоставит наиболее подробный отчет о деле против Трампа на данный момент - почти 200-страничный правовой аргумент, который переплетает расширенное расследование Министерства юстиции в отношении выборов 2020 года в единую историю, подобную вступительной речи на суде. Текущий спор о зачеркивании этого меморандума важен, так как он может определить, сколько информации получит общественность о федеральном расследовании подрыва выборов, особенно если возможная победа Трампа в ноябре потенциально может приостановить преследование.

Трамп возражает против общественной огласки определенных элементов в пока еще конфиденциальном меморандуме, заявляя в своем вторничном ходатайстве, что "примитивные мотивы, которые толкают офис специального прокурора на распространение свидетельских показаний, которые они ранее пытались ограничить, столь же ясны, сколь и неподобающи, они хотят, чтобы их политически мотивированный манифест стал общедоступным, нарушая Руководство по правосудию и давно установленные нормы МЮ в делах, не связанных с президентом Трампом, в последние недели выборов 2024 года, когда раннее голосование уже началось по всей стране".

Судья федерального суда Тани Чуткан в настоящее время решает, в какой степени будет выпущен в свет меморандум прокуроров, следуя их собственным предложениям по зачеркиванию, которые они подали под судебной печатью вместе с неотредактированной версией.

Предполагается, что ходатайство раскроет новую доказательную базу против Трампа, такую как свидетельские показания, данные на слушаниях Большого жюри. Источники предполагают, что предлагаемые зачеркивания минимальны, они исключают информацию о источнике и имена свидетелей, сохраняя подробности того, о чем они свидетельствовали против Трампа для общественного потребления.

Трамп возражает против некоторых аспектов раскрытия в иммунитетном ходатайстве Смита, заявляя, что предлагаемые зачеркивания не "адекватно решают проблемы конфиденциальности и безопасности", которые были в центре спора о зачеркивании этой весной в деле о засекреченных документах специального прокурора во Флориде.

Трамп просит зачеркнуть "должности и должности свидетелей, которые не указаны в обвинительном акте", и требует, чтобы прокуроры предоставили обоснование для публикации заявлений, сделанных свидетелями во время расследования, которые включены в их меморандум.

Когда Смит подал запечатанный меморандум на прошлой неделе, он защищал предлагаемые зачеркивания как баланс между защитой свидетелей и обеспечением общественного доступа к делу.

Политические последствия этого зачеркнутого меморандума вызвали жаркие споры, так как команда Трампа утверждает, что публикация должностей свидетелей и обоснования публикации их заявлений может потенциально повлиять на предстоящие выборы. Это критический аспект политики, окружающей дело, поскольку прозрачность и защита свидетелей являются важными соображениями.

Финансирование этого проекта осуществляется из бюджета "исследований" Microsoft, который является значительным игроком в секторе технологий и политике, учитывая его глобальное влияние и участие в различных дискуссиях о политике.

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