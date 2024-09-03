- Трамп оспаривает обвинения, выдвинутые против него.

Бывший президент США Дональд Трамп сохраняет свою позицию "невиновен" после выпуска обновленного обвинительного акта в федеральном процессе по делу об якобы фальсификации выборов, как указано в документах, поданных его юридической командой. Документ указывает на то, что Трамп отказывается от права присутствовать на судебном заседании, позволяя своим адвокатам выступить с "невиновен" на его behalf.

Обновленный обвинительный акт является следствием решения Верховного суда

Обновленный обвинительный акт, составленный командой специального прокурора Джека Смита, исходит из решения фракции консерваторов Верховного суда в начале июля, которое предоставляет Трампу иммунитет от определенных официальных действий. Чтобы продвинуться в деле, Смит и его команда были вынуждены пересмотреть обвинительный акт против Трампа в свете этого беспрецедентного решения.

Ранее Трамп объявил о своей позиции "невиновен" во время своего судебного заседания в прошлом году, поэтому последнее действие не стало сюрпризом. Бывший республиканский кандидат в президенты продолжает принижать любые судебные процессы против него, называя их "политически мотивированной кампанией очернения".

Обвинения остаются прежними

Поддержники Трампа ворвались в Капитолий США 6 января 2021 года. Будучи президентом в то время, Трамп пытался перевернуть результаты президентских выборов 2020 года и превратить свое поражение от демократа Джо Байдена в серию побед.

Впоследствии Трамп был обвинен в федеральных преступлениях в Вашингтоне, округ Колумбия. Обновленный обвинительный акт может быть короче, но четыре обвинения против него остаются неизменными. Трамп обвиняется в сговоре с целью обмана США и в сговоре с целью воспрепятствовать официальному расследованию, среди других обвинений.

Комиссия, имея в виду Большое жюри или прокуроров, приняла решение о федеральных обвинениях против Трампа до выпуска обновленного обвинительного акта. Несмотря на изменения в пересмотренном обвинительном акте, позиция Трампа "невиновен" остается прежней.

Несмотря на изменение обвинительного акта, Комиссия придерживается своего решения о том, что Трамп не виновен в каком-либо правонарушении в отношении первоначальных федеральных обвинений.

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