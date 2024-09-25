Трамп официально подтвердил, что 5 октября он появится в Батлере, штат Пенсильвания, где была предпринята первая попытка его убийства.

Президент Дональд Дж. Трамп собирается вернуться в Батлер, Пенсильвания, где он чудом избежал смерти всего лишь миллиметром около двух с половиной месяцев назад, чтобы провести митинг на том же месте, как объявлено в сообщении.

Ранее CNN сообщало, что президент будет в Батлере 5 октября.

"Во время своего визита президент Трамп почтит память Корея Комперио, храброго человека, который пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить свою жену и дочерей от смертельных пуль в тот роковой день. Он признает двух других американских граждан, которые были ранены стрелком, Дэвидом Дачтом и Джеймсом Копенхавером. Президент выразит свою искреннюю благодарность сотрудникам правоохранительных органов и служб экстренной помощи, а также поблагодарит всю общину за их теплое проявление любви и поддержки после трагического инцидента", - заключает заявление.

Ситуация все еще развивается, и будут предоставлены дальнейшие обновления.

Политика, окружающая визит президента в Батлер, стала предметом обсуждения, и некоторые выразили обеспокоенность возможными протестами. Как ожидается, митинг президента Трампа в Батлере затронет различные политические вопросы, скорее всего, включая его переизбрание.

Читайте также: