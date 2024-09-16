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ПолитикаНовостиДжо Байден

Трамп обвиняет Байдена и Харриса в том, что они ответственны за инцидент в гольф-клубе.

 and  Viktoriya Miller
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Трамп утверждал, что он якобы "спас нацию".
Трамп утверждал, что он якобы "спас нацию".

Трамп обвиняет Байдена и Харриса в том, что они ответственны за инцидент в гольф-клубе.

Взгляд Трампа: Байден и Харрис - его "внутренние враги": После якобы возобновленной попытки нападения бывший президент Трамп обрушился на своих политических оппонентов Байдена и Харрис. Для Трампа очевидно, что их речь спровоцировала подозреваемого. Однако мотивы подозреваемого остаются неясными.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп частично винит президента США Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис в якобы попытке нападения на него. "Его подстрекали Байден и Харрис, и он действовал в соответствии с этим", - сказал Трамп в интервью Fox News Digital о задержанном подозреваемом. "Их речь подстрекает людей стрелять в меня, хотя я тот, кто спасет страну, а они те, кто ее разрушит".

После того, как по Трампу были произведены выстрелы на его гольф-клубе во Флориде, возникли опасения по поводу роста политического насилия - и заявления, подобные тем, которые делает Трамп, могут усугубить эти опасения всего за несколько недель до выборов. Трамп назвал Байдена и Харрис "внутренними врагами" и обозначил их как "главную угрозу". Вскоре после этого 78-летний мужчина разместил в своих платформах Truth Social и X: "Из-за этой экстремистской левой риторики пули летят, и это только начало!"

В воскресенье днем сотрудники службы безопасности обнаружили вооруженного подозреваемого, 58-летнего Райана Уэсли Роута, в нескольких сотнях метров от республиканского кандидата в президенты Трампа в кустах возле границы его гольф-клуба в Вест-Палм-Бич. Офицеры открыли огонь по нему. Мужчина, как сообщается, сбежал на машине и был арестован вскоре после этого на близлежащей дороге. Причины инцидента остаются неясными.

Сегодня Роуту предъявили обвинения в федеральном суде во Флориде. Он обвиняется в ношении огнестрельного оружия как осужденный преступник и в ношении огнестрельного оружия с стертой серийной маркировкой, согласно документу, распространенному различными американскими СМИ. Возможно, против мужчины будут предъявлены дополнительные обвинения, сообщает CNN со ссылкой на правоохранительного чиновника, знакомого с ситуацией.

Муск поднимает шум

В июле на Трампа было совершено нападение, когда стрелок открыл огонь во время предвыборного мероприятия в американском штате Пенсильвания. Республиканец получил травму уха, а посетитель погиб. Сотрудники службы безопасности застрелили стрелка, мотивы которого остаются неясными.

Этот инцидент стал поворотным моментом в предвыборной кампании. Политики всех партий осудили любое политическое насилие. Позже Байден и Харрис также заявили, что насилие не имеет места в США. "Все мы несем ответственность за предотвращение того, чтобы этот инцидент привел к дальнейшему насилию", - предостерегла Харрис.

Поддержка Трампа Элон Маск вызвала возмущение своей реакцией на X, которую он затем удалил. На своей онлайн-платформе он написал: "И никто не пытается убить Байдена/Камалу". Он добавил смайлик, задумавшегося лица.

Праворадикальный influencerLaura Loomer, которую неоднократно видели рядом с Трампом, написала на X: "СМИ пытаются убить президента Трампа и его сторонников". Трамп сразу же разослал сообщения с просьбами о пожертвованиях после инцидента.

В ответ на инцидент известный сторонник Трампа Элон Маск защитил Байдена и Харрис на своей платформе, заявив, "И никто не пытается убить Байдена/Камалу". Несмотря на это, праворадикальный influencerLaura Loomer обвинила СМИ в попытке навредить Трампу и его сторонникам.

Кроме того, бывший президент Трамп по-прежнему воспринимает Байдена и Харрис как своих "внутренних врагов", утверждая, что их речь спровоцировала человека, который пытался на него напасть.

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