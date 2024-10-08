Трамп обсуждает божественное прощение при своем повторном посещении места покушения.

После посещения места, где в июле произошла попытка покушения на него в Пенсильвании, Дональд Трамп, бывший президент и нынешний кандидат от Республиканской партии, описал нападавшего как "отвратительное чудовище". Он сказал: "Время, казалось, остановилось, когда это отвратительное чудовище... выпустило зло. Но благодаря силе божественного провидения и милости Божьей, планы чудовища провалились".

Атака в Батлере оставила стрелка мертвым по вине Секретной службы, едва не задев самого Трампа. 78-летний мужчина получил лишь незначительные травмы уха. К сожалению, один мирный житель погиб, и двое других были ранены.

Пенсильвания является важным штатом, который в предыдущих выборах президента колебался между голосованием за кандидатов от Республиканской и Демократической партий. В результате он считается критически важным фактором в результатах выборов 5 ноября.

Усиленные меры безопасности

На этот раз на митинге Трампа в Батлере были приняты гораздо более строгие меры безопасности, чем в его посещении в июле. На различных соседних зданиях были размещены вооруженные снайперские команды, над головой кружился беспилотник для аэроразведки, а на сцене были установлены пуленепробиваемые щиты.

Перед тем, как Трамп вышел на сцену, его напарник по выборной кампании, Дж.Д. Вэнс, также упомянул о божественном вмешательстве в отношении попытки покушения. "Я полностью убежден, что Бог сохранил жизнь президенту Трампу в тот роковой день", - сказал 40-летний сенатор, обращаясь к тысячам сторонников Трампа. Он назвал это "чудесным" событием.

Вэнс часто упоминал Бога в своей речи. "Именно здесь, всего два месяца назад, мы верили, что президент Трамп не выйдет из этого живым. Но Бог все еще имеет цель для него - точно так же, как и для Соединенных Штатов Америки".

Общась с толпой, Вэнс сказал: "Три месяца назад убийца на этой самой земле стремился наполнить наши сердца страхом. Но сегодня мы собираемся здесь, чтобы объявить: мы не будем запуганы. Мы не будем отступать. Мы не будем молчать. Мы сделаем Америку великой снова - вместе".

Несмотря на усиленные меры безопасности, Дональд Трамп выразил благодарность за божественное провидение, сказав: "Я хочу поблагодарить Бога за Его милость и защиту, как и мой напарник по выборной кампании Дж.Д. Вэнс уже упомянул".

Пуленепробиваемые щиты и вооруженные охранники резко контрастировали с мирной обстановкой, где произошло отвратительное покушение на Дональда Трампа, напоминая о важности безопасности на политических митингах.

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