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ПолитикаНовостиМиграция

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
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- Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Кандидат в президенты от Республиканской партии, Дональд Трамп, возлагает ответственность за преступления, совершенные отдельными мигрантами, на свою демократическую соперницу, Камалу Харрис. Он представляет мигрантов как коллективную угрозу, называя их опасными преступниками. На митинге вдоль границы США с Мексикой Трамп также обвиняет Харрис в многочисленных нелегальных пересечениях границы.

В Аризоне Трамп заявил: "Новости полны ежедневных сообщений о том, как обычные граждане подвергаются пыткам, изнасилованиям, убийствам и резне из-за нелегальных иммигрантов, которых Камала Харрис пустила в нашу страну."

Родственники жертв также выступили на этом мероприятии, рассказывая трогательные истории о своих погибших близких и призывая ужесточить охрану границы. Сам Трамп обвинил Харрис в том, что она хочет "держать США открытыми для преступников со всего мира, чтобы они могли прибыть и эксплуатировать и грабить".

Однако нет конкретных доказательств того, что иммигранты виновны в всплеске преступности. Некоторые районы США с высокой долей иммигрантов действительно испытывают рост преступности, но специалисты связывают это с сложными социально-политическими обстоятельствами. Нет доказательств того, что эта демографическая группа имеет более высокую преступность, чем местные жители, и исследования даже указывают на противоположную тенденцию.

Трамп неоднократно обвинял Харрис в том, что он воспринимает как неэффективную политику в области иммиграции администрации президента Джо Байдена. Байден поручил Харрис "решить основные причины миграции", но Трамп утверждал, "Она обожала титул, но не захотела приложить усилий, потому что она ленива".

Реформа политики в области миграции является важным вопросом предвыборной кампании. Ситуация на границе остается напряженной, многие агентства испытывают трудности в различных местах. Недавно Байден ужесточил правила предоставления убежища для нелегальных мигрантов, въезжающих из Мексики, что привело к снижению числа незаконных пересечений границы, хотя и с исторического максимума.

Многие люди предпочитают пересекать южную границу, чтобы убежать от нищеты, насилия и политической нестабильности в своих родных странах, многие из них приезжают из стран Южной Америки. Ежегодно сотни людей гибнут в опасном пути на север, часто из-за обезвоживания и теплового удара, а другие становятся жертвами преступных банд.

Трамп продолжает критиковать, как ему кажется, позицию Харрис по вопросу миграции, заявляя на митинге: "Ее ленивый подход к политике в области иммиграции означает, что она позволяет опасным преступникам затоплять нашу страну через открытые границы, еще больше усугубляя миграционный кризис".

Было предложено несколько потенциальных решений для сложного вопроса миграции, в том числе ужесточение контроля на границах, улучшение обработки беженцев и всеобъемлющая реформа иммиграционной политики, многие призывают к более гуманному подходу к решению причин миграции.

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