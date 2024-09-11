Трамп обманывает себя в отношении диспропорции в телевизионных дебатах.

Во время теледебатов Камала Харрис и Дональд Трамп затронули значительные общественные проблемы в Соединенных Штатах и свои перспективы на посты президента. Они коснулись инфляции, экологических вопросов и права на аборты, намекая на свои решения. Проверка фактов:

Подходя к предстоящим выборам в США, два лидера-кандидата на пост президента, Камала Харрис и Дональд Трамп, провели оживленную дискуссию в Филадельфии, Пенсильвания. Они критиковали друг друга за плохое управление страной, отсутствие четких программ и распространение ложной информации. Вот анализ фактов:

Экономическая ситуация и рынок труда:

Трамп: "Под президентством Байдена и Камалы Харрис Соединенные Штаты пережили рекордный рост инфляции".

Оценка: Вводящая в заблуждение.

Соединенные Штаты пережили самую высокую инфляцию со времен своего основания в 1776 году, с годовой ставкой 29,78% в 1778 году. Инфляция, определенная индексом потребительских цен, достигла рекордного уровня в 1917 году, составив 20,49%.

Хотя инфляция под управлением Трампа была ниже, чем сейчас, она все же существовала: она составляла примерно 8% в течение всего его президентства (по сравнению с 19% на данный момент) и составляла 1,4% годовых в последний месяц его срока, по сравнению с текущими 2,9% (на июль 2024 года).

Харрис: "Трамп оставил страну в плачевном состоянии".

Оценка: Недостаточно контекста.

Харрис обвинила Трампа в том, что он нанес ущерб стране в 2021 году, характеризуемый состоянием чрезвычайной ситуации, самой разрушительной пандемией за столетие и нападением на американскую демократию. "Мы исправили ошибки Трампа", - заявила она.

Великая депрессия привела к высокой безработице, увеличению затрат, снижению зарплат и банковским кризисам почти во всех индустриальных странах мира в 1933 году. В апреле 2020 года, когда Трамп все еще был в офисе, уровень безработицы достиг пика, невиданного со времен Великой депрессии, составив 14,8%.

Однако уровень безработицы снизился до 6,4%, когда Трамп покинул свой пост в январе 2021 года, по мере восстановления экономики. Этот уровень безработицы в 6,4% был лучше, чем пик в 10% во время Великой рецессии в октябре 2009 года, вопреки утверждениям Харрис.

Экологические вопросы:

Харрис: "Трамп отрицал изменение климата как миф".

Оценка: Подтверждено.

Трамп неоднократно противился мерам по борьбе с изменением климата и полностью оспаривал существование антропогенного изменения климата. В 2012 году он заявил, что концепция глобального потепления была придумана Китаем, чтобы помешать конкурентоспособности промышленности США.

Право на аборты:

Трамп: "Демократы позволяют убивать младенцев на девятом месяце".

Оценка: Ложь.

Убийство новорожденного считается инфантицидом и является незаконным во всех Соединенных Штатах. Кандидат в вице-президенты Харрис Тим Уолз поддерживает сохранение текущего законодательства, разрешающего аборты до момента жизнеспособности плода, как правило, до около 24-й недели беременности. После этого периода аборты разрешены только в случае угрозы жизни или здоровью матери.

"Правительство, и уж точно не Трамп, не имеет права диктовать личные решения женщины о ее теле", - заявила Харрис. Она пообещала принять законодательство, гарантирующее право на аборты, если будет избрана, но для этого потребуется поддержка большинства в Палате представителей.

История выборов:

Трамп: "Я получил больше голосов, чем любой республиканец в истории и намного больше, чем любой президент".

Оценка: Неправда.

Под "популярным голосованием" понимается количество голосов, полученных отдельным лицом по всей стране. Хотя Трамп победил на президентских выборах 2016 года против Хиллари Клинтон, Клинтон все еще получила более 2,8 миллиона голосов больше по всей стране. Трамп выиграл выборы благодаря решающим голосам, полученным в коллегии выборщиков.

Президент и вице-президент Соединенных Штатов формально избираются коллегией выборщиков, группой лиц, избранных путем голосования по всей стране в каждом штате. Чтобы стать президентом, кандидат должен получить большинство голосов выборщиков. Если ни один кандидат не получает большинства, президент выбирается Палатой представителей, которая может выбрать из трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

В ответ на заявление Трампа во время дебатов Харрис заявила: "В отличие от ваших утверждений, уровень безработицы был ниже, когда мы вступили в должность, чем в пиковый период Великой рецессии".

Кроме того, в ходе дискуссии об абортах Харрис заявила: "Мы примем законодательство, чтобы защитить право на аборты, но для этого потребуется поддержка большинства в Палате представителей, так как правительство не имеет права вмешиваться в личные решения женщины о ее теле".

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