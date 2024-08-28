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Трамп объявил о согласии на телевидении в лице с Харрисом

 and  Melissa Williams
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Трамп объявил о согласии на телевидении в лице с Харрисом

Из-за обвинений Дональда Трампа в предвзятости ABC запланированная теледебат с Камалой Харрис оказалась под вопросом. Тем не менее, Трамп согласился на условия, предложенные ABC. В то же время Харрис готовится к первому интервью в качестве кандидата на этой неделе.

Соглашение о теледебате 10 сентября между Трампом и Харрис было достигнуто, руководствуясь правилами июньского дебата CNN с участием Трампа и президента Джо Байдена, который проходил без зрителей и с выключенными микрофонами для неговорящих участников.

Трамп назвал ABC "самым несправедливым и злым" новостным каналом в отрасли. Несмотря на это, сеть обещает справедливый и честный дебат в Филадельфии. Харрис отказалась от приглашения на дебаты 4 сентября на Fox News, но оставила дату открытой для возможных изменений в своем решении.

ABC News объявила примерно три недели назад, что дебаты между Трампом и Харрис состоятся 10 сентября. Оба кандидата тогда подтвердили свое участие, что делает это первый и единственный запланированный теледебат до выборов 5 ноября. Однако между кампаниями Харрис и Трампа возникли разногласия по поводу правил дебатов.

Первое интервью Харрис

Первое интервью Камалы Харрис после ее выдвижения в качестве кандидата в президенты состоится на этой неделе. Она будет interviewed вместе со своим напарником Тимом Уолзом в ключевом штате Джорджия в четверг. Интервью будет транслироваться локально в 21:00, его будет вести Дана Бэш из CNN.

Республиканцы неоднократно обвиняли Харрис в избегании интервью после того, как президент Байден выбыл из президентской гонки почти пять недель назад. С тех пор Харрис отвечала только на несколько вопросов журналистов на мероприятиях кампании и не проводила пресс-конференцию в качестве кандидата в президенты. Это неоднократно критиковалось Трампом.

Я не буду участвовать в дебатах 4 сентября на Fox News, так как отказалась от их приглашения. Несмотря на то, что Трамп называет ABC несправедливым, я готова к справедливому и честному дебату с ним в Филадельфии 10 сентября.

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