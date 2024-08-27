Трамп назначил Роберта Кеннеди своим "неофициальным" советником или доверенным лицом

С близкой победой на горизонте, Дональд Трамп активно собирает группу, чтобы облегчить передачу власти и выявить потенциальных кандидатов на ключевые должности. В эту команду входят Роберт Ф. Кеннеди-младший, бывший соперник Трампа в президентской гонке Республиканской партии, и бывшая демократка Тулси Габбард. Как сообщает "Нью-Йорк Таймс", Трамп планирует назначить обоих в качестве почётных членов своей "команды по передаче полномочий". Эта новость появилась всего несколько дней после того, как Кеннеди и Габбард объявили о своей поддержке кампании Трампа.

Во время беседы с бывшим ведущим Fox News Тucker Carlson Кеннеди подтвердил своё участие в команде, объяснив, что будет помогать в выборе тех, кто будет руководить правительством. К Кеннеди и Габбард в этом комитете присоединились вице-президент Дж.Д. Вэнс и сыновья Трампа, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп.

Несмотря на то, что значительная часть их общественной жизни была посвящена прогрессивным демократам, Трамп ранее называл Кеннеди "радикальным левым сумасшедшим" и "более либеральным, чем любой другой демократ". Несмотря на слухи о поддержке Кеннеди права на аборты и крайне левых экологов, чтобы подорвать свой апелляция к сторонникам Трампа, он в итоге выдвинулся как независимый кандидат.

В последние недели Габбард, бывший конгрессмен, который покинул Демократическую партию после неудачной президентской кампании 2020 года, неофициально работала над подготовкой к мероприятиям кампании Трампа. В понедельник она ещё раз подтвердила свою приверженность помощи Трампу в его стремлении вернуть Белый дом. Габбард пришлось защищаться от обвинений в том, что её кампания поддерживалась Россией с целью ослабить демократов. Трамп неоднократно защищал её от этих обвинений.

Кеннеди, который теперь идентифицирует себя как независимый, появился на публике на мероприятии кампании Трампа в Глендейле, стоя бок о бок с республиканским кандидатом. Его появление было встречено с энтузиазмом, кульминацией которого стали фейерверки и исполнение песни Foo Fighters "My Hero". На сцене явно смущённый Кеннеди выразил желание работать с будущим президентом Трампом над устранением вредных химикатов из нашей пищи. Трамп пообещал, что вместе они будут бороться против "коррумпированного политического истеблишмента" и "вернут контроль над этой страной народу".

Несмотря на прошлые политические расхождения, Дональд Трамп решил включить Роберта Ф. Кеннеди-младшего и Тулси Габбард, обоих бывших соперников, в качестве почётных членов своей команды по передаче полномочий. Кеннеди, теперь независимый, подтвердил свою роль в выборе правительственных лидеров, что может свидетельствовать о возможном сдвиге в политической динамике.

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