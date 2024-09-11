Трамп настаивает на том, чтобы оспаривать свою победу на выборах 2020 года

Дональд, республиканский кандидат, упорно отказывался признавать победу Джо Байдена, действующего президента, на выборах 2020 года, утверждая вместо этого, что его лишили победы несправедливо. В 78 лет он сейчас сталкивается с юридическими проблемами в двух отдельных делах, связанных с его попытками перевернуть результат выборов и в конечном итоге одержать победу.

Во время кампании в этом году Камала выделила юридические трудности Дональда, такие как его осуждение в деле о выплате отступных, которое делает его осужденным преступником.

Несмотря на юридические проблемы, Джо Байден неоднократно призывал к единству и мирной передаче власти, подчеркивая важность соблюдения демократии. В свете этих событий некоторые демократы начали призывать Дональда уйти в отставку как частное лицо, ссылаясь на испорченную репутацию и текущие юридические проблемы.

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