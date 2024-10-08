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ПолитикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Трамп намерен выйти из НАТО.

 and  Vladimir Milov
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Трамп намерен выйти из НАТО.

Европейский политический ландшафт может столкнуться с трудностями, если Трамп вернется в Белый дом, как предупреждает его бывший советник Джон Болтон. Болтон предсказывает, что Трамп, если победит, будет решительно выступать за выход США из НАТО. Кроме того, Трамп имеет негативные прогнозы и для Украины.

Будучи советником по национальной безопасности под руководством бывшего президента США Дональда Трампа, Болтон предостерегает европейцев от возможного возвращения Трампа. По словам Болтона, намерение Трампа выйти из НАТО не является просто угрозой, а серьезным намерением. Он раскрыл это во время интервью с газетами Funke Media Group.

Трамп был близок к реализации этого плана на саммите НАТО в 2018 году в Брюсселе. Болтон призвал Европу стать более самостоятельной и увеличить свой военный бюджет. Он предложил, чтобы США увеличили свой оборонный бюджет с нынешних 3% до 6%. "Это также означало бы удвоение военных расходов для европейских стран", - прокомментировал Болтон.

Что касается конфликта на Украине, Болтон считает, что Путин рассчитывает на переизбрание Трампа. По словам Болтона, победа Трампа станет катастрофой для Украины. Он намекнул, что настоящая цель Трампа в отношении России на Украине совпадает с позицией вице-президента Дж.Д. Вэнса. По мнению Вэнса, Россия сохранит все территории, которые она аннексировала на Украине, создав демилитаризованную зону. Украина останется вне НАТО, что соответствует позиции Путина.

Болтон также ссылается на комментарий Трампа о том, что русские часто побеждают в войнах. "Трамп, скорее всего, имел в виду, что Украина неизбежно потерпит поражение. Он также заявил, что страна будет разрушена и на ее восстановление уйдет столетие", - сказал Болтон. Он также повторил, что авторитарные лидеры, такие как Си Цзиньпин, Ким Чен Ын или Владимир Путин, воспринимают Трампа как уязвимую добычу из-за его восхищения автократическими лидерами. Трамп считает, что может наладить отношения с этими лидерами, считая их "крутыми парнями". Болтон был советником по национальной безопасности президента США Дональда Трампа с апреля 2018 по сентябрь 2019 года.

Если Трамп вернется в Белый дом, как предсказывает его бывший советник Джон Болтон, под его руководством США могут выйти из НАТО, что приведет к значительным изменениям в политическом ландшафте Европы. Комментарии Болтона sugger

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