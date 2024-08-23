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ПолитикаНовостиДжош Шапиро

Трамп критикует еврейского губернатора и проявляет самопохвалу

Марк Трэмп вновь атаковал Джоша Шапиро, обвиняя его в антисемитских настроениях, одновременно заявляя о своей решительной поддержке Израиля.

 and  Carmen Simpson
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Бывший американский глава государства и текущий кандидат Республиканской партии на президентский...
Бывший американский глава государства и текущий кандидат Республиканской партии на президентский пост, Дональд Трамп

- Трамп критикует еврейского губернатора и проявляет самопохвалу

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп вновь оказался в центре скандала из-за обвинений в антисемитизме. Он сделал уничижительное замечание о губернаторе штата Пенсильвания от Демократической партии Джосе Shapiro, который имеет еврейское происхождение. В своем Truth Social он назвал Shapiro "чрезмерно восхваляемым еврейским губернатором", который "ничего не сделал для Израиля и никогда не сделает".

В настоящее время Трамп хвастается тем, что является "самым лучшим союзником Израиля и еврейского сообщества, которого когда-либо знал". Он заявил: "Я сделал больше для Израиля, чем любой другой президент, и честно говоря, больше, чем кто-либо другой". В том же духе он критиковал своего демократического соперника Камалу Харрис, назвав ее "товарищем" и "крайне левым марксистом".

При вопросе прессы о заявлении Трампа Шапиро ответил: "Он часто распространяет антисемитские стереотипы". По словам Шапиро, речь Трампа является провокационной и "кишит враждебностью".

Не названный представитель Белого дома выпустил заявление, не упомянув Трампа напрямую, в котором говорилось, что унижение американского гражданина, упоминанием его еврейской веры в оскорбительной манере, является "антисемитским, вредным и опасным".

Шапиро был претендентом на пост вице-президента от Демократической партии вместе с Харрис. В конце концов, губернатор Миннесоты Тим Уолз был избран на эту должность. На выборах губернатора в 2022 году Шапиро, ныне 51-летний, победил выбранного Трампа кандидата Дуга Мастриано, что вызвало восхищение в его партии.

Ранее Трамп делал подобные замечания о евреях. На митинге ранее в этом году он заявил: "Любой еврей, голосующий за демократа или Байдена, нуждается в проверке психического здоровья".

Несмотря на его утверждения о том, что он сильный союзник Израиля и еврейского сообщества, уничижительные замечания Дональда Трампа о Джосе Шапиро, демократическом губернаторе Пенсильвании, продолжают вызывать обеспокоенность антисемитизмом. В ответ на то, как Трамп назвал Шапиро "чрезмерно восхваляемым еврейским губернатором", Шапиро обвинил Трампа в распространении антисемитских стереотипов.

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