Трамп хочет отложить приговор до выборов президента.

Бывший президент США Дональд Трамп просит судью в своем деле о выплате компенсации за молчание отложить вынесение приговора до после президентских выборов в ноябре. В письме, опубликованном в четверг, адвокат Трампа Тодд Бланш утверждает, что текущая дата, назначенная на 18 сентября, является вмешательством в выборы.

Отсрочка также даст Трампу время подумать о своих следующих шагах, поскольку судья Хуан Мерчан должен вынести решение по ходатайству защиты об отмене вердикта и прекращении дела в свете решения Верховного суда о президентской неприкосновенности 16 сентября, написал Бланш. "Нет необходимости торопиться", - объяснил он.

В письме Бланш повторил аргумент защиты о том, что судья имеет конфликт интересов, поскольку его дочь работает в качестве политического советника у демократов. Откладывание объявления приговора до после выборов уменьшит, если не устранит, опасения по поводу чистоты процесса, написал адвокат.

Трамп был признан виновным в мае в подделке деловых записей с целью скрыть выплаты компенсации за молчание порнозвезде Сторми Дэньелс. Он отверг дело о компенсации за молчание как политическую уловку, направленную на подрыв его текущей кампании по возвращению в Белый дом.

Защита argue, что откладывание вынесения приговора по делу до после выборов уменьшит опасения по поводу чистоты процесса. Эта отсрочка также даст Трампу больше времени, чтобы подумать о своих следующих шагах после 16 сентября, когда судья рассмотрит вопрос об отмене вердикта.

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