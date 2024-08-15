Трамп хочет отложить объявление наказания в процессе молчания до выборов президента.

Бывший президент США Дональд Трамп запросил у судьи в Нью-Йорке отложить вынесение приговора по делу о взятке до после президентских выборов в ноябре. В письме, опубликованном в четверг, адвокат Трампа Тодд Бланш argued, что текущая дата, назначенная на 18 сентября, является вмешательством в выборы.

Отсрочка также даст Трампу время подумать о своих дальнейших шагах после решения судьи Хуана Мерчана от 16 сентября по ходатайству защиты об отмене вердикта и полномочиях в свете решения Верховного суда о президентской неприкосновенности, написал Бланш. "Нет необходимости торопиться", - заявил он.

В письме Бланш повторил доводы защиты о том, что судья имеет конфликт интересов, поскольку его дочь работает политическим консультантом у демократов. Откладывание объявления приговора до после выборов уменьшит, если не устранит, опасения по поводу чистоты процесса, написал адвокат.

Трамп был признан виновным в мае в подделке деловых записей для сокрытия выплат за молчание порноактрисе Сторми Дэньельс. Он отверг дело о выплатах за молчание как политическую уловку, направленную на саботаж его нынешней кампании по возвращению в Белый дом.

Судья, под пристальным вниманием, Хуан Мерчан, подвергается обвинениям в потенциальном конфликте интересов из-за работы своей дочери в качестве политического консультанта у демократов. Юристы Трампа argue, что отсрочка объявления приговора до после выборов в ноябре может минимизировать опасения по поводу чистоты процесса.

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