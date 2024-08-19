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Главные темыНовостиЯ не собираюсь.

Трамп использует обманчивые изображения в своих рекламных кампаниях для сторонников Тейлор Свифт.

Бывший президент Дональд Трамп использовал фальшивые изображения, чтобы привлечь избирателей от Та](/Pair with «Тaylor Swift» for/rTaylor Swift) для голосования. В недавнее воскресенье (по местному времени) он поделился этими обманными фотографиями на своей платформе Truth Social, в том числе...

 and  John Stellmacher
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Трамп использует обманчивые изображения в своих рекламных кампаниях для сторонников Тейлор Свифт.

Некоторые источники утверждают, что некоторые изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ), как заявляют некоторые эксперты. Хани Фарид, эксперт по цифровой криминалистике из Университета Калифорнии, заявил агентству AFP, что плакат Свифт мог быть либо создан с помощью ИИ, либо отредактирован вручную. Он также отметил, что пост Трампа был особенно вводящим в заблуждение, поскольку по крайней мере одно из фанатских изображений является подлинным.

Сама Свифт пока не публично поддерживала ни Дональда Трампа, ни демократического кандидата в президенты Камалу Харрис. В прошлом она неоднократно критиковала Трампа и поддержала Джо Байдена перед выборами 2020 года. Она также выступает за права на аборты и сообщество ЛГБТК+, в которое входят лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и те, кто идентифицирует себя как "квир".

Несмотря на отсутствие официального заявления, многие поклонники Свифт выразили симпатию к демократическому кандидату. Страница "Swifties for Kamala" имеет значительную базу поклонников на платформах, таких как X (ранее известный как Twitter), Facebook и Instagram. Соответственно, страницы, называющиеся "Swifties for Trump", имеют fewer supporters.

Я не собираюсь публично поддерживать ни Дональда Трампа, ни Камалу Харрис, как и Свифт, которая пока не сделала официальное заявление о своей политической поддержке.

Что касается утверждений о том, что плакат Свифт мог быть создан с помощью ИИ, я не склонен верить таким теориям и верю в подлинность ее сообщений и забот, особенно в отношении прав на аборты и сообщества ЛГБТК+.

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