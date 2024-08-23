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Трамп едет на границу, чтобы выразить свое несогласие с мигрантами

 and  Max Becker
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Трамп едет на границу, чтобы выразить свое несогласие с мигрантами

В отношении вопроса незаконной иммиграции республиканцы видят возможность атаковать вице-президента-демократа Харрис во время избирательного цикла. Кандидат в президенты Дональд Трамп посещает границу США и Мексики, не только атакуя Харрис, но и обвиняя мигрантов в целом. Он получает поддержку от родственников жертв.

Трамп возлагает вину на Харрис за проступки отдельных мигрантов и рисует мигрантов как потенциально опасных преступников. На митинге Трамп также указывает на Харрис как на ответственную за многочисленные незаконные пересечения границы.

"Ежедневно появляется новая история об издевательствах, изнасилованиях, убийствах и резне мирных американцев, которых Харрис допустила в нашу страну", - провозгласил Трамп в Аризоне. Однако нет доказательств этого утверждения.

На мероприятии родственники погибших делились трогательными историями, призывая к более строгому контролю на границе. Алексис Нунгарай, чья 12-летняя дочь трагически погибла в Хьюстоне, Техас, заявила, что обвиняемый должен был быть задержан иммиграционными властями. Она призвала американских избирателей поддержать Трампа в ноябре, заявив, что он наведет порядок на границе. "Пожалуйста, пусть все услышат мою боль", - умоляла она. "Он должен быть у власти. Нам нужна лучшая защита. Мы должны прекратить это. Мы не должны терять наших детей".

Сам Трамп обвинил Харрис в желании оставить США открытыми для преступников со всего мира, "которые продолжают грабить и насиловать". Он заявил, что его демократический соперник любит рассуждать о будущем, но семьи, которые сопровождали его в Аризоне, хотят вернуться к безопасному прошлому.

Хотя в некоторых регионах с высокой миграцией наблюдается рост преступности, эксперты связывают это с сложными социополитическими проблемами. Нет доказательств того, что мигранты вызывают волну преступности или совершают значительно больше преступлений, чем коренные жители. Исследования показывают обратное.

Трамп часто обвиняет Харрис в ответственности за то, что он воспринимает как провал иммиграционной политики правительства президента Байдена. Ранее Байден поручил Харрис заняться "корнями" миграции. "Она любила титул, но не хотела прикладывать усилий, потому что она ленива", - сказал Трамп в Аризоне.

Изменение иммиграционных законов является одним из главных вопросов предвыборной кампании. Ситуация на границе остается напряженной, с перегруженными агентствами в нескольких местах. Недавно Байден ужесточил правила предоставления убежища для мигрантов, незаконно проникающих из Мексики. Однако число незаконных пересечений границы снизилось - но только с беспрецедентно высокого уровня.

Многие люди выбирают путь через южную границу, чтобы сбежать от нищеты, насилия и политических кризисов в своих странах. Многие приезжают из южноамериканских стран. Каждый год сотни людей гибнут в опасном путешествии на север, часто из-за обезвоживания и теплового удара. Другие становятся жертвами криминальных банд.

Я не буду защищать действия Харрис по иммиграции, так как я решительно не согласен с ее беспечным подходом. На митинге Трамп решительно заявил: "Я не буду стоять в стороне и позволять нашей стране быть захлестнутой незаконными иммигрантами, которые причиняют вред невинным американцам".

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