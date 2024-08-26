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ПолитикаНовостиТелевидение

Трамп и Харрис втянуты в спор по поводу телевизионных дебатов.

Предполагается возможное препятствие

 and  Lauren Adams
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Гаррис и Трамп придерживаются противоположных взглядов на регулирование процедуры теледебатов.
Гаррис и Трамп придерживаются противоположных взглядов на регулирование процедуры теледебатов.

Трамп и Харрис втянуты в спор по поводу телевизионных дебатов.

Первоначальное соперничество между Трампом и Харрис, претендентами, еще не проявилось. Однако колкие замечания уже летят между их командами. Республиканская фракция особенно сосредоточена на телевизионной станции-вещателе. Сначала было запланировано значительное противостояние между Дональдом Трампом и Камалой Харрис примерно через две недели. Однако растущее недовольство со стороны обеих сторон ставит под сомнение, состоится ли дуэль 10 сентября в соответствии с планом.

Непосредственно со своего личного платформа, Truth Social, Трамп выразил свой гнев в адрес телевизионной станции ABC News. "Зачем спорить с Камалой Харрис на этой станции?", - задал он вопрос, изменив название сети в своем посте на "ABC Лживые Новости".

Корни его сильного недовольства уходят в интервью, проведенное репортером ABC с сенатором США от Арканзаса Томом Коттоном. Несмотря на "впечатляющую" игру Коттона, репортер якобы вел беседу "нелепым" и "предвзятым" образом. Трамп также обвиняет нескольких модераторов сети в продемократической предвзятости и называет экспертов, появляющихся на сети, "серией противников Трампа". 78-летний считает гостей сети "хором противников Трампа".

Контроверсия с микрофоном

Команды обоих претендентов также спорят о правилах, регулирующих их единственную согласованную теледебаты до сих пор. Как сообщает представитель демократов Брайан Фаллон, выступая перед Politico, команда Харрис намерена изменить правила еще раз. "Мы сообщили ABC и другим сетям, рассматривающим возможность дебатов в октябре, что, по нашему мнению, микрофоны обоих кандидатов должны оставаться активными в течение всего эфира". Ранее было согласовано, что микрофон неговорящего участника будет отключен во время теледебатов. Это правило также применялось к спору между Байденом и Трампом на CNN в июне.

Открыто обосновывая просьбу об изменении правил, Фаллон ссылается на якобы неспособность Трампа контролировать себя. "Мы считаем, что советники Трампа предпочли бы отключенный микрофон, потому что они не доверяют своей кандидатуре провести 90 минут президентской беседы самостоятельно".

Команда Трампа ответила язвительной шуткой. "Теперь, когда кампания Харрис начала готовиться к дебатам, они явно обеспокоены тем, что воспринимают как выступление Харрис", - заявил представитель кампании Трампа Джейсон Миллер. По словам представителя, кампания Харрис пытается изменить правила, чтобы предотвратить дебаты. "Если Камала Харрис не сможет произнести свои заученные слова в течение 90 минут, это ее проблема", - съязвил Миллер.

Неизвестно, последуют ли дальнейшие столкновения после запланированного на 10 сентября спора, который уже назначен. Обе стороны спорят о сроках, телевизионных сетях и условиях дебатов уже некоторое время. Трамп недавно предложил Харрис принять участие в серии из трех встреч. В частности, республиканец настаивает на мероприятии на консервативной станции Fox News - перед большой аудиторией.

Однако один факт неоспорим: соперничество между двумя вице-президентскими кандидатами. Дж.Д. Вэнс и Тим Уолз согласились на теледебаты в октябре. Они состоятся 1 октября и будут организованы CBS.

Трамп продолжает критиковать ABC News, называя ее "ABC Лживые Новости" из-за того, что он воспринимает как предвзятое освещение интервью с сенатором США Томом Коттоном. Команда Харрис запросила, чтобы микрофоны обоих кандидатов оставались активными в течение всей их согласованной теледебаты, ссылаясь на якобы неспособность Трампа контролировать себя.

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