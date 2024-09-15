Трамп и его сторонники вложили значительную сумму в размере 38 миллионов долларов, чтобы избиратели могли увидеть единственный комментарий Харриса.

"Экономика Байдена процветает," заявил вице-президент, хвастаясь недавними данными о занятости. "Вот что мы называем экономикой Байдена, и мы очень гордимся этим."

Эта фраза стала камнем преткновения для Харрис с тех пор, как она стала лидером демократов, стремясь возглавить борьбу за перемены на президентских выборах 2024 года.

Республиканская кампания и их союзники потратили более $38 миллионов на повторение этой фразы более 70 000 раз в своих рекламных роликах с тех пор, как Харрис стала демократическим nominee. Они хотят воспользоваться продолжающимися обеспокоенностями избирателей по поводу экономики и подорвать попытку Харрис перейти к новому этапу, связывая ее с экономическим рекордом президента Джо Байдена.

Один из этих роликов, финансируемый более чем на $13 миллионов, просто сопоставляет Харрис в ее кампании 2024 года, говорящую о растущих ценах, и фразу 2023 года, без дополнительных комментариев.

Другой подобный ролик, поддержанный более чем на $13 миллионов, противопоставляет освещение в новостях инфляции и фразу 2023 года, сохраняя тот же минималистический подход, снова без дополнительной истории.

Третий ролик кампании республиканцев, выпущенный недавно и уже поддержанный более чем на $3 миллиона, начинается с того, что Харрис заявляет: "Экономика Байдена работает", за которым следует голос за кадром: "Не работает", и упоминается более неблагоприятное освещение в новостях об инфляции. Ролик заканчивается фразой: "Но Харрис все еще говорит: 'Экономика Байдена работает'. Нет, не работает", намекая на то, что Харрис отстает от экономической реальности. Четвертый ролик, использующий эту цитату, был выпущен на следующий день.

В течение всей кампании республиканцы и их союзники использовали двухстороннюю стратегию против Харрис – с одной стороны связывая иммиграцию и преступность и усиливая обеспокоенность безопасностью; с другой стороны критикуя экономический рекорд Байдена-Харрис, с особым акцентом на инфляцию.

Частота повторения роликов с заявлением Харрис о "экономике Байдена" подчеркивает последнюю стратегию, и эта доля про-республиканского сообщения увеличилась в последние недели по мере того, как кампания уточняет свою стратегию рекламы в финальной стадии гонки.

Ролики стремятся воспользоваться преимуществом, которое опросы показывают у республиканских кандидатов в экономических вопросах, и усилить продолжающиеся опасения по поводу инфляции и возможной рецессии – даже несмотря на то, что инфляция замедляется в реальной экономике, а рост занятости продолжается.

Харрис и ее сторонники, в свою очередь, сознательно пытаются противодействовать этим критическим замечаниям, также фокусируясь на экономическом сообщении в своей рекламе. На прошлой неделе кампания Харрис запустила серию роликов, акцентирующих внимание на своей экономической программе, специально разработанной для ключевых колеблющихся штатов.

"Улучшение условий жизни будет приоритетной задачей моего президентства. Я снижу стоимость инсулина и рецептурных лекарств для всех. И я буду работать над принятием первого национального закона о запрете завышения цен на продукты питания. Более 100 миллионов американцев получат налоговую скидку. Мы будем решать жилищную проблему в США, построив 3 миллиона новых домов и квартир для среднего класса", – говорит Харрис в роликах.

Кроме того, ее кампания потратила более $10 миллионов на показ ролика, в котором Харрис заявляет: "Вы хотите более низкие цены и налоги. Я верю, что вы хотите прогресса, а не просто выживать – вы хотите процветать. Вот почему я продвигаю экономику возможностей".

Наконец, один из главных роликов Харрис противопоставляет ее подход плану Трампа. "Планы Трампа увеличат расходы и налоги для большинства американцев. Мы должны сосредоточиться на будущем и сделать его лучше для семей, подобных вашей", – говорит Харрис в ролике.

Демократы, в том числе Байден и Харрис, уже давно отказались от ярлыка "экономика Байдена" в своем экономическом сообщении. Для вице-президента ее позиция по этому вопросу отражает тонкий баланс, который она должна поддерживать при поддержке достижений администрации, в том числе в своем первом интервью в качестве nominee в прошлом месяце с CNN.

"Так вы утверждаете, что экономика Байдена успешная?" – спросила CNN Дана Бэш во время обсуждения экономических планов Харрис.

"Я утверждаю, что когда мы делаем прогресс", – ответила Харрис, прежде чем перечислить достижения администрации. "Я скажу, что это хороший прогресс. Есть еще многое, что нужно сделать, но это хороший прогресс".

Конфликт вокруг того, кто лучше всего сможет улучшить финансовое положение избирателей, составляет фон для этого обмена. Несмотря на то, что экономика США показывает прочные данные, цены все еще выше, чем четыре года назад, а процентные ставки высоки. Инфляция значительно снизилась с пика в 2022 году, и в августе экономика США создала 142 000 рабочих мест, что свидетельствует о более сильном росте, чем тревожно низкое число в июле.

Однако ролики, выпущенные республиканской кампанией, также иллюстрируют проблему, с которой сталкиваются все политики – они проводят часы, обращаясь к общественности, заявляя о своих позициях и делая заявления, в то время как политические стратеги и рекламщики наблюдают и ждут подходящего момента, чтобы воспользоваться им. Харрис, выступая с речью в юго-восточной части Вашингтона в августе 2023 года, не могла предвидеть противоположное сообщение, которое ей придется доносить до избирателей всего через год.

В ответ на республиканские нападки Харрис изменила свою экономическую риторику, сосредоточившись на своей собственной программе, такой как снижение стоимости инсулина и рецептурных лекарств, запрет завышения цен на продукты питания и продвижение "экономики возможностей". (Это предложение содержит слово "политика")

Несмотря на снижение показателей инфляции и сильный рост занятости, республиканская кампания продолжает эксплуатировать прошлую поддержку Харрис "экономики Байдена", воспользовавшись преимуществом своих кандидатов в опросах по экономическим вопросам. (Это предложение содержит слово "политика")

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