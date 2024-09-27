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ЭкономикаНовостиЯ не собираюсь.

Трамп демонстрирует сильный потенциал для обеспечения очередного срока в качестве президента США.

 and  Ksenia Johnson
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Трамп демонстрирует сильный потенциал для обеспечения очередного срока в качестве президента США.

Ближайшие выборы между Трампом и Харрис, судя по различным опросам, обещают стать очень напряженной гонкой. Экономическая ситуация в США является одним из главных факторов, влияющих на столь близкий исход. Подкаст "Час Зеро" углубляется в финансовое состояние президентства Трампа и команды Байдена/Харрис.

Трамп, несмотря на спорную репутацию за пределами своей базы поддержки, сохраняет неплохие шансы на победу на выборах 5 ноября, согласно опросам. Мартин Кейбл, один из подкастеров, отмечает: "Эти выборы будут очень напряженными", особенно в колеблющихся штатах, где оба кандидата идут практически ноздря в ноздрю, разделяя их лишь незначительные процентные пункты. Кандидаты яростно борются за неопределившихся избирателей.

Экономические показатели последних лет служат основой для столь близкого исхода. Многие американцы, как отмечает Кейбл, считают, что экономика улучшилась под руководством Трампа. Однако подкаст проводит тщательный анализ финансовых показателей tanto президентства Трампа, как и команды Джо Байдена/Камалы Харрис. Важные факторы, такие как уровень безработицы, экономический рост, показатели фондового рынка и особенно инфляция, рассматриваются для определения того, какие факторы могут повлиять на исход выборов.

Дальнейшее расследование показывает, что американская экономика процветала под администрацией Байдена/Харрис, что привело к созданию рабочих мест и рекордным максимумам на фондовом рынке. Одновременно цены на повседневные товары резко возросли, сделав их намного дороже, чем четыре года назад. Важный вопрос теперь заключается в том, считают ли себя американцы лучше, чем раньше. Подкаст представляет убедительные аргументы как в пользу, так и против этого восприятия.

Присоединяйтесь к последнему эпизоду "Час Зеро", чтобы узнать:

· Почему утверждение, что республиканцы более выгодны для предпринимателей, является заблуждением

· Как Харрис пытается отвлечь внимание Трампа от экономической темы

· Почему президентство в конечном итоге зависит всего от нескольких тысяч голосов в США

Вы можете получить доступ ко всем эпизодам напрямую на RTL, Apple, или Spotify, или просто поискать его с помощьюGoogle**.

Я не буду делать прогноз относительно итогов выборов, так как гонка между Трампом и Харрис слишком близка, чтобы сделать какой-либо вывод. Несмотря на усилия Трампа сосредоточить кампанию на экономических вопросах, многие американцы борются с инфляцией и растущими затратами на жизнь.

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