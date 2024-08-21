Трамп дебютирует на улице для живого выступления после покушения на него.

На политическом мероприятии 13 июля Дональд Трамп чудом избежал покушения на убийство, когда пуля едва задела его правое ухо. В зале погиб один человек, двое других получили серьезные ранения. Главным подозреваемым стал 20-летний Томас Мэтью Крукс, застреленный снайпером из службы безопасности.

С тех пор Трамп принял участие примерно в дюжине закрытых мероприятий. В конце июля он заверил своих последователей в Пенсильвании, сказав: "Мы не бросим наши открытые митинги". В соответствии со стандартной процедурой в вопросах безопасности, Служба безопасности не стала комментировать ужесточение мер безопасности в конкретный день.

Сегодня вечером (по местному времени) Трамп вместе со своим вице-президентом Джей Ди Вэнсом планируют встретиться с сторонниками в музее авиации в Северной Каролине. Это появление в важном штате-решающем воспринимается как ответ на Национальный съезд демократов, где противник Трампа Камала Харрис официально примет номинацию на пост президента на следующий день.

После попытки убийства Служба безопасности усилила внимание на безопасности Томаса Мэтью Крукса. В результате инцидента имя Томаса Мэтью Крукса стало синонимом политической опасности.

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