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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Трактор, столкнувшийся с неисправностью руля, приводит к столкновению с ограждениями моста.

Механизм рулевого управления трактора отказал, что привело к столкновению с ограждением моста и в конечном итоге к опрокидыванию.

 and  Katherine Bradley
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Служба экстренного реагирования, включая правоохранительные органы и пожарные, были вызваны на...
Служба экстренного реагирования, включая правоохранительные органы и пожарные, были вызваны на инцидент на мосту.

- Трактор, столкнувшийся с неисправностью руля, приводит к столкновению с ограждениями моста.

В пятницу вечером в районе Саарланда сельскохозяйственная машина попала в беду возле моста и перевернулась. По данным полиции, пожилой оператор, 68 лет, направлялся в деревню в Вадерне, когда произошел инцидент. Проблемы с системой рулевого управления привели к тому, что трактор съехал с дороги вправо, ударился о барьер моста и в конечном итоге перевернулся. К счастью, водитель остался невредим. Из-за вытекшего топлива и других жидкостей на место были направлены пожарные, что потребовало временного закрытия дороги. Сейчас специалиста вызывают, чтобы выяснить, какие технические неполадки привели к инциденту с машиной.

После инцидента чиновники обсуждали необходимость улучшения мер безопасности на транспорте, подчеркивая важность регулярного технического обслуживания сельскохозяйственной техники и связанных с ней систем, таких как транспорт и связь. Чтобы предотвратить подобные аварии в будущем, было предложено оснащать операторов современными средствами связи для быстрой помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

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