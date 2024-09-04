- Трагедия в США: четыре ученика погибли в стрельбе в школе, подозреваемый подросток задержан

После трагического инцидента со стрельбой в школе в Джорджии правоохранители назвали подозреваемым 14-летнего подростка. Его задержал охранник школы, после чего передали полиции.

В этом инциденте в городе Виндэр, по данным полиции, погибли не менее четырех человек - двое учеников и двое учителей. Кроме того, девять человек получили ранения. Причины стрельбы не сообщаются.

Выступает Главнокомандующий США

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл выразили соболезнования тем, кто стал жертвой "безрассудного применения огнестрельного оружия" в заявлении для общественности. "Дети по всей стране учатся прятаться вместо того, чтобы читать и писать. Мы больше не можем принимать это как норму".

В среду утром (по местному времени) поступило сообщение об активном стрелке. Частые массовые стрельбы и смертельные инциденты - обычное явление в США, где огнестрельное оружие легко доступно и широко распространено.

Школьное сообщество скорбит и ищет утешения и поддержки у своих учителей в это трудное время. В свете этой трагедии вновь звучат призывы ужесточить контроль за оружием среди учителей и родителей.

Читайте также: