Трагедия на мосту Леверкузен А1: автомобили, вовлеченные в смертельный столкновение, оставили пострадавших

Во время процесса реновации моста через Рейн в Леверкузене произошел несчастный случай. Некоторые строительные материалы упали с моста, что привело к трагическим последствиям внизу. Одна жизнь была унесена, и шестеро человек получили ранения. Это происшествие привело к остановке движения на автобахн A1 в обоих направлениях.

Происшествие произошло во время строительства нового моста, так как старый был в плохом состоянии и нуждался в замене. Рано утром важная деталь внезапно отвалилась по неизвестным причинам, причинив серьезный вред рабочему и приведя к его преждевременной кончине. Двое других получили тяжелые ранения и находились в критическом состоянии, в то время как четверо других человек получили легкие ранения.

Из-за аварии автобахн A1 между Кёльн-Норд и Леверкузен закрыт в обоих направлениях. Авторитеты рекомендуют водителям избегать этой области до дальнейшего уведомления, так как продолжительность закрытия остается неопределенной.

Предварительные расследования показывают, что части металла отвалились во время строительных работ на дорожном покрытии, создав дыру в дороге. Рабочие, возможно, случайно упали через это отверстие.

Место происшествия в настоящее время огораживается пожарной службой, и только после завершения их работы полиция сможет провести расследование. Представитель пожарной службы заверил, что стабильность нового моста не пострадала. Регулярное движение на новом мосту продолжается в обычном режиме.

Ухудшающееся состояние старого моста

Мост через Рейн в Леверкузене проходит реновацию, так как его старый аналог находился в состоянии быстрого ухудшения. Новый раздел для обычных автомобилей был открыт для движения в начале февраля после нескольких лет строительных работ. Тяжелые грузовики также могли пересечь мост с тех пор. После завершения фазы сноса будет построен второй сегмент нового моста.

Согласно WDR, снос старого моста должен быть завершен к началу следующего года. Новый мост должен быть полностью функционирующим к концу 2027 года.

Происшествие произошло непосредственно на новом участке автобахна, построенном для замены ветшающего моста через Рейн в Леверкузене. Закрытие автобахна A1 влияет на поездки многих людей, путешествующих между Кёльн-Норд и Леверкузен.

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