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ПолитикаНовостиАвтобусная авария

Трагический случай: мне рассказали, что мой ребенок погиб в автобусной аварии в Нигерии

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

Трагический случай: мне рассказали, что мой ребенок погиб в автобусной аварии в Нигерии

В результате лобового столкновения автобуса и грузовика на севере Нигерии трагически погибли по меньшей мере 25 молодых жизней. Как сообщил начальник дорожной службы штата Кадуна Кабира Надабо, инцидент произошел в воскресенье на высокой скорости. Виновным в аварии признан водитель автобуса, перевозивший группу мусульманских детей в Саминка на праздник, посвященный дню рождения пророка Мухаммеда.

Автобус перевозил 63 ребенка, как сообщил Надабо. К сожалению, 15 детей погибли на месте. Из 48 выживших, которых доставили в больницы, еще 10 скончались в понедельник. Организатор поездки сообщил о еще более высокой смертности, заявив о 40 погибших и 31 травмированном.

Нигерия борется с серьезными дорожными авариями из-за плохих дорожных условий, превышения скорости и пренебрежения правилами дорожного движения.

Авария автобуса привела к мгновенной смерти 15 детей и дополнительным смертельным случаям среди выживших в последующие дни. Высокий уровень смертности служит мрачным напоминанием о продолжающейся борьбе Нигерии с проблемами безопасности на дорогах.

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