- Трагический инцидент в Солингене: святой Паули в числе погибших

Футбольный клуб Германии FC St. Pauli выражает соболезнования в связи с гибелью одного из своих давних членов в результате теракта в Солingen. Как сообщает клуб, жертва была преданным членом клуба в течение нескольких лет. "Наши мысли и молитвы с семьей Стефана и всеми, кто пострадал от этого трагического события", - заявило руководство клуба в своем заявлении. Клуб поддерживает связь с близкими покойного и разместил соболезнование в газете "Solinger Tageblatt", следуя пожеланиям семьи.

Президент клуба Оке Гётлих заявил: "Терроризм стремится посеять страх, дестабилизировать общество и разобщить людей через насилие, предрассудки и ненависть. Давайте объединимся против терроризма и ответим на ненависть любовью".

На прошлой неделе мужчина напал на нескольких человек на фестивале по случаю 650-летия Солingen. Трое погибших, в возрасте 67, 56 и 56 лет. Восьмеро получили ранения, четверо из них тяжелые. Подозреваемый, 26-летний сириец, находится под стражей.

Европейский Союз выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом в Солingen, выразив солидарность с немецким народом. Европейский Союз также подчеркнул важность борьбы с терроризмом и продвижения единства перед лицом ненависти и насилия.

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